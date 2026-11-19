Μέλη της UEFA έστειλαν επιστολή στη FIFA μέσω της οποίας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση των αιτημάτων τους για διαφάνεια στα σκάνδαλα του καλοκαιριού.

Η κόντρα ανάμεσα σε UEFA και FIFA καλά κρατεί, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να στέλνει επιστολή στην Παγκόσμια και συγκεκριμένα τον γενικό της γραμματέα, Ματίας Γκράφστρεμ, προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αδυναμία απάντησης σε ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με σκάνδαλα που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι, όπως το φιάσκο της πώλησης των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες αλλά και η κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν που διαγράφηκε.

Την επιστολή φέρονται να υπογράφουν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς και τα επτά μέλη της τα οποία βρίσκονται και στο Δ.Σ. της FIFA, με τη διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές να φαίνεται πως φουντώνει όσο πλησιάζουμε τις κρίσιμες εκλογές του Μαρτίου - όπου Φιλίπ Ντιαλό και Κόζο Τασίμα θα προσπαθήσουν να ρίξουν τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Αναλυτικά:

«Σε ό,τι αφορά την επιστολή σας με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου, σχετικά με τα ερωτήματα και τα αιτήματα παροχής πληροφοριών - και όχι τις “αξιώσεις” - που υπέβαλε η UEFA εκ μέρους μας στις 19 και 23 Οκτωβρίου, αυτά τα ερωτήματα διατυπώθηκαν αφού ο πρόεδρος της FIFA κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να υποβάλουν γραπτώς τις απορίες τους. Και αυτό ακριβώς κάναμε.

Ωστόσο, η FIFA δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα, δεν έχει προσκομίσει τα έγγραφα που ζητήθηκαν και δεν έχει ορίσει ημερομηνία για την παροχή τους. Ενόσω αναμένουμε μια πλήρη και αρμόζουσα απάντηση στα ερωτήματα και τα αιτήματά μας, χωρίς να κατανοούμε τον λόγο αυτής της μεγάλης καθυστέρησης, χαιρετίζουμε την προσφορά σας, έστω και καθυστερημένη, να εξετάσουμε τα έγγραφα.

Παρόλα αυτά, μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αυτή η εξέταση φαίνεται να περιορίζεται σε ορισμένα βασικά έγγραφα, χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι αυτά, τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με την αποτυχημένη πρόταση της FIFA, παρότι τα ερωτήματα και τα αιτήματά μας αφορούσαν και άλλα πρόσθετα ζητήματα. Επιπλέον, η εξέταση αυτή θα υπόκειται σε αυστηρά πρωτόκολλα, τα οποία μας είναι άγνωστα. Όπως επισημάνατε στην επιστολή σας με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου, ως μέλη του Συμβουλίου της FIFA έχουμε ορισμένα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις, βάσει του Καταστατικού και των κανονισμών της FIFA, καθώς και του ελβετικού δικαίου, απέναντι στη FIFA ως σύνολο».