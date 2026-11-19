UEFA: Επιστολή στη FIFA για ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί
Η κόντρα ανάμεσα σε UEFA και FIFA καλά κρατεί, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να στέλνει επιστολή στην Παγκόσμια και συγκεκριμένα τον γενικό της γραμματέα, Ματίας Γκράφστρεμ, προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αδυναμία απάντησης σε ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με σκάνδαλα που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι, όπως το φιάσκο της πώλησης των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες αλλά και η κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν που διαγράφηκε.
Την επιστολή φέρονται να υπογράφουν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς και τα επτά μέλη της τα οποία βρίσκονται και στο Δ.Σ. της FIFA, με τη διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές να φαίνεται πως φουντώνει όσο πλησιάζουμε τις κρίσιμες εκλογές του Μαρτίου - όπου Φιλίπ Ντιαλό και Κόζο Τασίμα θα προσπαθήσουν να ρίξουν τον Τζάνι Ινφαντίνο.
Αναλυτικά:
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«Σε ό,τι αφορά την επιστολή σας με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου, σχετικά με τα ερωτήματα και τα αιτήματα παροχής πληροφοριών - και όχι τις “αξιώσεις” - που υπέβαλε η UEFA εκ μέρους μας στις 19 και 23 Οκτωβρίου, αυτά τα ερωτήματα διατυπώθηκαν αφού ο πρόεδρος της FIFA κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να υποβάλουν γραπτώς τις απορίες τους. Και αυτό ακριβώς κάναμε.
Ωστόσο, η FIFA δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα, δεν έχει προσκομίσει τα έγγραφα που ζητήθηκαν και δεν έχει ορίσει ημερομηνία για την παροχή τους. Ενόσω αναμένουμε μια πλήρη και αρμόζουσα απάντηση στα ερωτήματα και τα αιτήματά μας, χωρίς να κατανοούμε τον λόγο αυτής της μεγάλης καθυστέρησης, χαιρετίζουμε την προσφορά σας, έστω και καθυστερημένη, να εξετάσουμε τα έγγραφα.
Παρόλα αυτά, μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αυτή η εξέταση φαίνεται να περιορίζεται σε ορισμένα βασικά έγγραφα, χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι αυτά, τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με την αποτυχημένη πρόταση της FIFA, παρότι τα ερωτήματα και τα αιτήματά μας αφορούσαν και άλλα πρόσθετα ζητήματα. Επιπλέον, η εξέταση αυτή θα υπόκειται σε αυστηρά πρωτόκολλα, τα οποία μας είναι άγνωστα. Όπως επισημάνατε στην επιστολή σας με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου, ως μέλη του Συμβουλίου της FIFA έχουμε ορισμένα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις, βάσει του Καταστατικού και των κανονισμών της FIFA, καθώς και του ελβετικού δικαίου, απέναντι στη FIFA ως σύνολο».
🚨 FIFA Vice-Presidents and Council members have written to Secretary General Mattias Grafström to vent their frustrations that FIFA is yet to answer their questions on FFE, the Peace Prize and the Flo Balogun red. A letter, seen by @talkSPORT, asks why “FIFA has not answered any of those questions. Nor has it provided any of the requested documentation or provided any indication as to when it intends to do so.” The letter also questions what documents on FFE will be shared. “We are concerned that any review would seemingly be limited to certain unspecified “key documents” relating to the failed FFE proposal only – notwithstanding that our questions and requests extend to a number of additional matters – which, in turn, would only be available for review under unknown “strict review protocols”. “As you acknowledge in your letter of 2 November, as members of the FIFA Council we have certain rights, duties and obligations – both under FIFA rules and regulations as well as under Swiss law – to FIFA as a whole. As a consequence, we are entitled to access the requested documentation, information, and materials in order to properly and diligently fulfill these duties. “Accordingly, in the interests of transparency – as such concept should flow both ways – before making arrangements to travel to Zurich, please identify the documents you consider to be “key documents,” whether FIFA is prepared to provide all relevant documents on all of the issues raised, and what the “strict review protocols” are those that you believe are necessary. “Moreover, we believe it is important to receive an explanation as to why FIFA considers such restrictions necessary since it is not clear why our rights are being limited in such a way given our duties and obligations to FIFA under its own rules and regulations, as well as those under Swiss law.” The letter is signed by Aleksander Čeferin, Sándor Csányi, Debbie Hewitt, Dejan Savićević, George Koumas, Răzvan Burleanu, Bernd Neuendorf and Pascale Van Damme.— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 19, 2026
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