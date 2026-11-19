Ένα τρομερό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην τρίτη κατηγόρια του Εκουαδόρ με παίκτη να πετάει πέτρα και να βρίσκει στο πρόσωπο βοηθό διαιτητή με την ομοσπονδία να τον τιμωρεί με 8 χρόνια αποκλεισμό.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Εκουαδόρ, με τον Τζον Περλάσα τον περασμένο Οκτώβριο στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας να πετάει πέτρα σε βοηθό διαιτητή Νούνιες κι εκείνος να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση με τον χρόνο αποκατάστασης να είναι στις 60 ημέρες.

Στο ματς μεταξύ των ομάδων Σιουδάδ ντε Γιαντσάσα και τη Ρίο Αγουαρίκο ο ποδοσφαιρίστής της Γιαντσάσα σηκώθηκε και πέταξε πέτρα που βρήκε τον βοηθό διαιτητή Λένιν Τζιοβάνι Οχέδα Νούνιες στο πρόσωπο τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

🚨🚨 Jhon Perlaza 🇪🇨 a écopé DE 8 ANS DE SUSPENSION pour avoir lancé une pierre au visage d’un arbitre assistant en Équateur!!! 😱😱🟥 (@BBCSport) https://t.co/xrnYArQbLw Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games November 19, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πέτρα πετυχαίνει στο πρόσωπο τον διαιτητή με τους ιατρούς να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και την αναμέτρηση να διακόπτεται οριστικά. Η ομοσπονδία ανακοίνωσε ποινή 8 χρόνων από τα γήπεδα για τον ποδοσφαιριστή μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του 2034 ενώ πρόκειται να ζητήσει να μεγαλώσει η ποινή από την FIFA.

Επίσης, είχε επιβληθεί πρόστιμο 2.000 δολαρίων στην Γιαντσάσα και θα πρέπει να πληρώσει και τα ιατρικά έξοδα του βοηθού διαιτητή για το περιστατικό, τα οποία φτάνουν τα 4.369 δολάρια.

Ωστόσο, η ομάδα από το Εκουαδόρ είχε ανακοινώσει την λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Περλάσα τονίζοντας ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.