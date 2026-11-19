Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την επιστροφή του Ντάρκο Κοβάσεβιτς!

Περίπου πριν 2,5 μήνες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς , που ήταν για πάνω από δύο χρόνια στην κορυφή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας. Με τον Σέρβο ποδοσφαιράνθρωπο να έχει ακολουθήσει όλο αυτό το διάστημα την τακτική της σιωπής.

Εσχάτως, όμως, έχουμε μία «επιστροφή» Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο επέλεξε να μιλήσει σε μία εφημερίδα του Βελιγραδίου, με αφορμή το παιχνίδι Ελλάδας-Σερβίας, ενώ είχε μία ανεπίσημη επαφή με εφημερίδα της χώρας των Βάσκων με αφορμή τα 53α γενέθλια του, χθες. Κι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στίγμα άφησε ο μέχρι πριν λίγο καιρό τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, μέσα από το ρεπορτάζ της noticiasdegipuzkoa:

«Σήμερα γίνεται 53 ετών. Η ηλικία του έρχεται στο προσκήνιο ανάμεσα σε αστεία για τα παιδιά του και τις ανατροπές της ζωής. Ο Ντάρκο έχει μια 12χρονη κόρη η οποία ασχολείται με τον αθλητισμό, και έναν γιο, τον Ντάρκο Τζούνιορ, ο οποίος είναι 30 ετών και εργάζεται στο σκάουτινγκ στον Ολυμπιακό . Παραμένει στην Αθήνα, περιτριγυρισμένος από το ποδόσφαιρο και την οικογένειά του. «Η σύνδεσή μου με τον Ολυμπιακό είναι σαν το σπίτι μου, σαν οικογένεια», εξηγεί. Είναι στον ελληνικό σύλλογο για πάνω από δεκαπέντε χρόνια και μιλάει με αγάπη για εκείνη την εποχή. Μια περίοδος, ωστόσο, που έλαβε τέλος μετά την αποχώρηση του Μεντιλιμπάρ και την άφιξη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Η απόφαση να φύγει ο Ντάρκο ήταν του προέδρου, αλλά ο Σέρβος δεν μιλάει με μομφή ούτε τρέφει κάποια δυσαρέσκεια. Λατρεύει όλα όσα έζησαν, τα χρόνια που μοιράστηκαν και την καλή σχέση που διατηρεί με τον Μαρινάκη. Υπάρχει όμως μια μικρή λύπη: θα ήθελε να είχε συνεργαστεί με τον Ιμανόλ. Γνωρίζει τον άνθρωπο από το Όριο και λυπάται που οι δρόμοι τους δεν μπόρεσαν να διασταυρωθούν σε αυτό το νέο κεφάλαιο στον Ολυμπιακό. Είναι ένας αποχαιρετισμός χωρίς καμία εκκρεμότητα, αλλά με την επίμονη περιέργεια για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Απολαμβάνοντας τον χρόνο με την οικογένεια. Με τον χρόνο του στην Ελλάδα να έχει πλέον περάσει, ο Ντάρκο αντιμετωπίζει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του ζωή. Δεν έχει μετανιώσει για την απόφαση του Ολυμπιακού, ούτε βιάζεται να βρει άλλη ομάδα. Προτιμά να αγαπά τις καλές αναμνήσεις, τις σχέσεις που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και όλα όσα έχει μάθει σε έναν οργανισμό που θεωρεί δεύτερο σπίτι του. Εν τω μεταξύ, παραμένει πολύ αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο, παρατηρώντας παίκτες και εξερευνώντας άλλα projects».

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δηλώσει στη σέρβικη Sportski žurnal για την Εθνική Ελλάδας μετά τη συντριβή από την Ολλανδία:

«Ένα τέτοιο παιχνίδι συμβαίνει μία φορά στα πολλά χρόνια. Κάθε φορά που οι Έλληνες έπαιρναν την κατοχή και προσπαθούσαν να παίξουν, δέχονταν ένα γκολ και ο καθένας τους είχε την μπάλα για να δείξει τι μπορεί να κάνει. Εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, έχοντας 16-17 εξαιρετικά ποιοτικούς παίκτες στη διάθεσή του. Δεν έχει συμβεί ποτέ να υπάρχουν τόσοι πολλοί Έλληνες παίκτες της εθνικής ομάδας σε ξένους συλλόγους, και όχι απλώς σε οποιονδήποτε σύλλογο, αλλά στην Άρσεναλ, την Μπράιτον, τη Σεβίλλη, τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη Γουέστ Χαμ... Για να μην αναφέρουμε τον Ρέτσο, τον ζωντανό θρύλο του Ολυμπιακού. Επίσης, είναι κυρίως νεαροί παίκτες, δεν ξέρω αν κάποιος είναι μεγαλύτερος από 23 ετών, εκτός από τον Μπακασέτα, τον οποίο ο προπονητής έφερε πίσω πριν από τους αγώνες του Νοεμβρίου, πιθανώς βλέποντας ότι είχε προβλήματα στο κέντρο».

Ας κρατήσουμε από όλα αυτά την επιθυμία του Κοβάσεβιτς να συνεργάζονταν στον Ολυμπιακό μετά τον Μεντιλίμπαρ και με τον Ιμανόλ, με τον οποίο φυσικά τον συνδέει μία μεγάλη κοινή αγάπη τους, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία έχουν υπηρετήσει και οι δύο επί σειρά ετών .

Άσχετο: Θυμάστε έναν πιτσιρικά από την Γκάμπια, τον Λαμίν Σιλά, που είχε έρθει δανεικός στην Κ19 του Ολυμπιακού από τη Νότιγχαμ; Ο 20χρονος επιθετικός δόθηκε τον Σεπτέμβριο δανεικός στην Γκίλινχαμ, στην league 2 της Αγγλίας κι έχει ενθουσιάσει μέχρι τώρα τους ανθρώπους της ομάδας έχοντας στα 12 πρώτα παιχνίδια του δύο γκολ και τρεις ασίστ στο ενεργητικό του. Με τον προπονητή της Γκιλινχαμ να τον αποθεώνει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Επιβεβαιώθηκε και στο παιχνίδι της Βοσνίας με τη Ρουμανία ότι το ζήτημα με τον Σμάϊλοβιτς δεν είναι η ποιότητα, αλλά μία έλλειψη συγκέντρωσης που τον διακρίνει, σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπιστοσύνη που έχει στις δυνατότητες του με την μπάλα στα πόδια. Ο στόπερ του Ολυμπιακού έγινε αλλαγή στο ημίχρονο κυρίως γιατί έκανε πολλές λάθος πάσες, κάτι που προκάλεσε εκνευρισμό στην ομάδα του.

Θα έλεγα ότι θυμίζει λίγο παρόμοια λάθη του Ρέτσου, που ακριβώς επειδή έχει ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, κάνει από υπερβολική αυτοπεποίθηση επιπολαιότητες, χάνει μπάλες, κάνει λάθος πάσες. Και έχω την εντύπωση ότι ο Σμάϊλοβιτς στον Ολυμπιακό όταν παίζει στο πρωτάθλημα είναι πολύ καλύτερος απ΄ ότι όταν παίζει στο Κύπελλο! Προφανώς γιατί είναι πολύ πιο focus.

Όπως κι αν έχει, όμως, πρέπει να το φτιάξει αυτό το μειονέκτημα του. Ήδη, δεν ήταν κολακευτικό που έγραφαν γι΄ αυτόν στην Βοσνία, με αφορμή την εμφάνιση του με τη Ρουμανία, σχόλια του τύπου, «τώρα καταλαβαίνουμε γιατί δεν παίζει βασικός στον Ολυμπιακό». Είναι κρίμα από τέτοια εύκολα λάθη να χάνει τις εντυπώσεις, από την στιγμή που έχει τέτοια προοπτική.

Και για το τέλος ένα ιμότζι