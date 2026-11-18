Ιβάν Τόνι: Kινδυνεύει να χάσει το Euro του 2028 λόγω δίκης
Ο Ιβάν Τόνι ήθελε να μεταφερθεί η δίκη του για μία υπόθεση σχετικά με επίθεση σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, προκειμένου να μην χάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Euro του 2028, ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα.
Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος Άγγλος επιθετικός που αγωνίζεται στην Αλ Αχλί, αντιμετωπίζει κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη στον Σέιμπερ Ντα Σίλβα, καθώς στην καταγγελία αναφέρεται ότι τον γρονθοκόπησε στις 6 Δεκεμβρίου, σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο.
Ο Τόνι αρνήθηκε την κατηγορία κατά την προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, ενώ η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει έως και τέσσερις ημέρες.
Η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζήτησε η εκδίκαση της υπόθεσης να μεταφερθεί για τον Αύγουστο του 2028, ώστε να μην επηρεαστεί πιθανή συμμετοχή του στην εθνική Αγγλίας στο Euro, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου.
Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, χαρακτηρίζοντάς το «εικασία», αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εκ νέου το αίτημα, εφόσον ο Τόνι συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή της Αγγλίας για το Euro του 2028.
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