Δεν έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του Ιβάν Τόνι για αλλαγή της ημερομηνίας της δίκης του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου του 2028, καθώς συμπίπτει χρονικά με τη διεξαγωγή του Euro του ίδιου έτους.

Ο Ιβάν Τόνι ήθελε να μεταφερθεί η δίκη του για μία υπόθεση σχετικά με επίθεση σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, προκειμένου να μην χάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Euro του 2028, ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος Άγγλος επιθετικός που αγωνίζεται στην Αλ Αχλί, αντιμετωπίζει κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη στον Σέιμπερ Ντα Σίλβα, καθώς στην καταγγελία αναφέρεται ότι τον γρονθοκόπησε στις 6 Δεκεμβρίου, σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο.

Ο Τόνι αρνήθηκε την κατηγορία κατά την προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, ενώ η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει έως και τέσσερις ημέρες.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζήτησε η εκδίκαση της υπόθεσης να μεταφερθεί για τον Αύγουστο του 2028, ώστε να μην επηρεαστεί πιθανή συμμετοχή του στην εθνική Αγγλίας στο Euro, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου.

Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, χαρακτηρίζοντάς το «εικασία», αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εκ νέου το αίτημα, εφόσον ο Τόνι συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή της Αγγλίας για το Euro του 2028.

