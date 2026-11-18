Ο Χουάν Μάτα ανακοίνωσε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τέλος της καριέρας του στα 38 του χρόνια.

Την αποσυρσή του απο το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο Χουάν Μάτα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 38 του χρόνια. Ο πρώην διεθνής με την εθνική Ισπανίας ολοκλήρωσε μια επαγγελματική καριέρα 20 χρόνων (2006-2026).

🚨🚨 OFFICIEL ! JUAN MATA 🇪🇸 ANNONCE LA FIN DE SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE À 38 ANS !!! 👋 🏆 Coupe du monde 2010 🏆 EURO 2012 🏆 Ligue des Champions 2012 🏆 Ligue Europa 2013 et 2017 🏆 FA Cup 2012 et 2016 🏆 Championnat de Turquie 2023 « Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. » ❤️ November 18, 2026

Ο ισπανός μέσος ξεκίνησε απο την Ρεάλ Μαδρίτης που αγωνίστηκε την περίοδο (2006-2007) καταγράφοντας 39 συμμετοχές με τους μερένχες, έπειτα αγωνίστηκε στην Βαλένθια από το 2007 εώς το 2011 με συνολικά 174 συμμετοχές. Η Τσέλσι έδωσε 26,7 εκκατομμύρια ευρώ στις νυχτερίδες για να τον υπογράψει, με τον Μάτα να παραμένει στην ομάδα εώς το 2014 κατακτώντας ένα Champions League ένα Europa League αλλά και ένα κύπελλο Αγγλίας καταγράφοντας συνολικά 135 συμμετοχές.

Στην συνέχεια αποκτήθηκε απο την Μάντσεστερ Γιουναίτεντ για 44,7 εκατομμύρια ευρώ αποτελώντας τότε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Με την φανέλα των Κόκκινων διαβόλων αγωνίστηκε για 8 χρόνια, συγκεκριμένα από το (2014 εώς το 2022) κατακτώντας ένα Europa League ένα κύππελο Αγγλίας ένα Κομιούνιτι Σίλντ και ένα λιγκ κάπ σε συνολικά 135 συμμετοχές.

Μετά την αποχωρησή του αγωνίστηκε στην Γαλατασαράι την σεζόν (2022-2023) στην Βισέλ Κόμπε το (2023-2024) και ύστερα μετακόμισε στην Αυστραλία στην αρχή για την Γουέστερν Σίντνει Γουόντερερς (2024-2025) και έπειτα στην Μέλμπουρν Βίκτορι (2025-2026) που ήταν η τελευταία του ομάδα με την ανακοίνωση της αποσυρσής του.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας αγωνίστηκε απο το (2009 εώς το 2016) καταγράφοντας 41 συμμετοχές και κατακτώντας 2 σημαντικούς τίτλους το Παγκόσμιο κύπελλο το 2010 και το Euro το 2012.