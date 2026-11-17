Nations League: Ασύλληπτη ανατροπή οκτάδας στο 90΄+6΄για τη Νορβηγία!
League A - 4ος Όμιλος
Οι Νορβηγοί στον έβδομο ουρανό! Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 από το 15΄κόντρα στη Δανία, η ομάδα του Σολμπάκεν πανηγύρισε ασύλληπτη ανατροπή με πέναλτι του Χάαλαντ στο 90΄+6΄και με το τελικό 3-2 άρπαξε το εισιτήριο για τους «8» του Nations League από τα χέρια των Δανών. Οι γηπεδούχοι πάντως είχαν μια ονειρική εκκίνηση στην αναμέτρηση, καθώς με γκολ των Χόιλουντ (11΄) και Χόιμπεργκ (14΄) έφτασαν σε ένα ασφαλές προβάδισμα με 2-0 εντός τριών λεπτών! Ο Χάαλαντ στο 37΄ωστόσο μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά τη Νορβηγία στο ματς, η οποία τα έφερε όλα τούμπα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Αρχικά στο 83΄ο Όντεγκααρντ ισοφάρισε από κοντά μετά από δοκάρι και η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90΄+6΄το VAR κάλεσε τον ρέφερι για χέρι του Άντερσον και ο Χάαλαντ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για να στείλει την ομάδα του στους «8» της διοργάνωσης.
Μαζί τους στα πρημιτελικά θα βρεθεί και η Πορτογαλία, η οποία ολοκλήρωσε το ταξίδι της στους ομίλους με νίκη 3-2 επί τους Ουαλίας και κλείδωσε την πρωτιά. Οι Ίβηρες προηγήθηκαν στο 11΄με σουτάρα του Μπρούνο Φερνάντες, όμως οι Δράκοι γύρισαν το ματς με υπογραφές των Μπρουκς (13΄) και Τόμας (40΄). Στο 43΄ωστόσο, ο Νέτο έφερε το ματς στα ίσα, προτού ο Φορμπς γράψει το 3-2 στο 70΄για τους φιλοξενούμενους.
Αποτελέσματα
Δανία - Νορβηγία 2-3
Ουαλία - Πορτογαλία 2-3
Τελική βαθμολογία
1. Πορτογαλία 15 (13-10)
2. Νορβηγία 9 (12-11)
3. Δανία 9 (13-11)
4. Ουαλία 3 (5-11)
League B - 2oς Ομιλος
Ο Βάργκα ήθελε, σκόραρε, αλλά ήταν... μόνος, κάτι που εκμεταλλεύθηκε η Βόρεια Ιρλανδία και πήρε την πρόκριση για τη League A. Οι Βορειοϊρλανδοί απέσπασαν εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Ουγγαρία, άφησαν τους Μαγυάρους στη 2η θέση (θα παίξουν στα Play offs τον Μάρτιο) και πήραν πανηγυρικά την πρωτιά. Ο Βάργκα στο 35' με υπέροχο πλασέ πέτυχε το 1-0, φτάνοντας τα 17 με την εθνική ομάδα.
Στο 48' ο επιθετικός της ΑΕΚ βρέθηκε φάτσα με το δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Η Βόρεια Ιρλανδία ανέβασε την απόδοσή της και με τον Ντέβενι στο 65' διαμόρφωσε το 1-1 και βρέθηκε στην κορυφή. Θυμίζουμε, πως ο Βιτάλις ήταν τιμωρημένος και δεν αγωνίστηκε. Στο άλλο ματς, η Ουκρανία επικράτησε 1-0 της Γεωργίας, έμεινε στη League B, ενώ οι Γεωργιανοί θα πάνε μπαράζ. Μοναδικός σκόρερ ο Σίκαν. Ο Γιάρεμτσουκ πήρε τη θέση του σκόρερ στο 64ο λεπτό.
Αποτελέσματα
Ουγγαρία - Β.Ιρλανδία 1-1
Ουκρανία - Γεωργία 1-0
Βαθμολογία
1. Β. Ιρλανδία 6 12 (6-1)
2. Ουγγαρία 6 11 (6-3)
3. Ουκρανία 6 7 (3-6)
4. Γεωργία 6 2 (0-5)
League B - 3ος Όμιλος
Στα μπαράζ ανόδου για τη League A βρέθηκε η Ιρλανδία μετά τη νίκη με 3-0 επί του Κοσόβου. Η αποβολή του Χαϊρίζι στο 26΄αν΄τρεψε τις ισορροπίες, με τον Πάροτ να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι στιγμές αργότερα για το 1-0. Ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά στο 50΄από το ίδιο σημείο για το 2-0, με τον Μόλιαν να διαμορφώνει στο 75΄το τελικό αποτέλεσμα που έστειλε την Ιρλανδία στα μπαράζ.
Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Νορβηγία έμειναν στο 1-1. Οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με τον Πέρετζ στο 36΄, αλλά οι πρωτοπόροι έσωσαν το αήττητο στον όμιλο με σκόρερ τον Κάλαϊτζιτς στο 62΄. Οι γηπεδούχοι, πάντως, παρά την τέταρτη θέση θα παίξουν μπαράζ για να μείνουν στη League B, τη στιγμή που η ομάδα του Ράνγκνικ είχε κλειδώσει ήδη την άνοδο στη League A.
Αποτελέσματα
Ισραήλ - Αυστρία 1-1
Ιρλανδία - Κόσοβο 3-0
Τελική βαθμολογία
1. Αυστρία 12 (11-6)
2. Ιρλανδία 8 (9-5)
3. Κόσοβο 6 (3-7)
4. Ισραήλ 4 (3-8)
League B - 4oς Ομιλος
Ενας βαθμός ήταν αρκετός για τους Σουηδούς να πάρουν την πρωτιά και την άνοδο στη League A. Οι Σκανδιναβοί απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από την Πολωνία και πήραν την πρόκριση, αφήνοντας τους Πολωνούς στην 3η θέση. Ο Μπενεντίσζακ άνοιξε το σκορ, όμως στο 24΄ο Λάρσον έφερε το ματς στα ίσα. Οι Βόσνιοι θα βρεθούν στα Play offs, καθώς επικράτησαν 2-1 εντός της Ρουμανίας (στα μπαράζ παραμονής). Ο Μάριν άρχισε στο βασικό σχήμα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά. Βασικός ο Σμαϊλοβιτς του Ολυμπιακού στο κέντρο της άμυνας της Βοσνίας, έχοντας πολύ καλή απόδοση. Ο Μπιρλιγκέα άνοιξε το σκορ, αλλά οι Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς έκαναν την ανατροπή.
Αποτελέσματα
Πολωνία - Σουηδία 1-1
Βοσνία - Ρουμανία 2-1
Βαθμολογία
1. Σουηδία 6 14 (11-6)
2. Βοσνία 6 11 (10-7)
3. Πολωνία 6 5 (9-7)
4. Ρουμανία 6 3 (6-16)
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