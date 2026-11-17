Μπλάτερ για εκλογές FIFA: «Ο Βενγκέρ κιοτεύει, ο Ινφαντίνο δεν θα ανατραπεί με εκλογές»
Σε μια ακόμα ανάρτηση προχώρησε ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, υποστηρίζοντας ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν μπορεί να νικηθεί στις κάλπες, αλλά αποκλειστικά μέσω της νόμιμης οδού.
Αφορμή για το post αυτό στάθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις πριν τις εκλογές, όπου η UEFA, μετά την άρνηση του Αρσέν Βενγκέρ να συμμετάσχει, έστρεψε την στήριξή της στον πρόεδρο της γαλλικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.
Ωστόσο, ο Μπλάτερ φαίνεται να θεωρεί μάταιη την εκλογική αυτή αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως δειλό τον θρύλο της Άρσεναλ. Ο Ινφαντίνο διαθέτει τεράστια στήριξη από τις ομοσπονδίες της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής, καθιστώντας τον πανίσχυρο. Κατά τον Μπλάτερ, η μοναδική «χαραμάδα ελπίδας» για να απαλλαγεί το ποδόσφαιρο από τον νυν επικεφαλής της FIFA βρίσκεται στο ίδιο το καταστατικό της ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα,αυτό προβλέπει ένα αυστηρό όριο θητειών, την ώρα που ο Ινφαντίνο διεκδικεί μια αμφιλεγόμενη τέταρτη θητεία.
Λίγες ημέρες πριν, ο Μπλάτερ είχε προβεί σε ακόμα μια δήλωση για τον διάδοχό του, αναφέροντας: «είναι "δικτάτορας". Άνθρωποι μέσα στη FIFA μού λένε ότι κανείς δεν επιτρέπεται να μπει μαζί του στο ασανσέρ. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να τον στείλουν σε ψυχιατρική κλινική».
Stop Infantino? With a judge, not elections Arsène Wenger chickens out, Philippe Diallo steps into the ring against the FIFA boss. The real chance lies in the statutes of the world association. https://t.co/WzfFhvjIE9 via @InsideParade #GianniInfantino #Fifa #PhilippeDiallo #UEFA #ArsèneWenger— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) November 17, 2026
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