Ο Νότης Χάλαρης γράφει στο blog του στο Gazzetta για την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων και την αντίδραση στην Ανδρών.

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι περίμεναν την αντίδραση που θα είχε η Εθνική Ομάδα από την ήττα από την Ολλανδία. Η νίκη κόντρα στη Σερβία δεν συνδυάστηκε με την πρόκριση αλλά οριστικοποίησε την παρουσία της χώρας μας στο League A.

Λίγο πριν την πρώτη σέντρα, τα βλέμματα όλων ήταν πίσω στην Αθήνα. Στη μάχη της Εθνικής Ελπίδων με την Ιρλανδία που είχε το δικό της happy end με πρόκριση στα τελικά του EURO U21 μετά από 25 χρόνια.

Πόσο πιο… ελληνική αυτή η βραδιά; Αν μας έκαναν τη… χάρη οι Ολλανδοί ίσως να πανηγυρίζαμε 2/2 προκρίσεις αλλά κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα τερμάτισε με 11 βαθμούς σε όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με την τελευταία να μένει χωρίς πόντο και έχοντας μόλις μία ήττα. Απλά αρκετά βαριά.

Ωστόσο, όπως ανέφερα και στην αρχή, αυτό που θέλαμε να δούμε, το είδαμε. Η αντίδραση. Δεν χρειαζόταν να έρθει με 3-4-5 γκολ. Απλά έπρεπε να γίνει. Πλέον, με φόντο τα προκριματικά του EURO, άπαντες πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους και να μην αφήσουν να περάσει στα… ψηλά το αποτέλεσμα με την Ολλανδία.

Όπως και στο Άμστερνταμ, έτσι και τώρα, αυτό που κρατάω είναι η στήριξη του κόσμου. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, τους οπαδούς να στέκονται στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας με τόσο έντονο τρόπο. Το χειροκρότημα στο Άμστερνταμ, το κατάμεστο Πανθεσσαλικό με 20.000 οπαδούς βράδυ Δευτέρας και η αποθέωση προς τα πρόσωπα των Ελλήνων διεθνών, σημαίνει πολλά.

Με αυτόν τον τρόπο θα πάμε μπροστά άλλωστε. Και μιας και λέω για στήριξη, η Εθνική Ελπίδων επαλήθευσε τον λόγο που περίμενε κόσμο στη Λεωφόρο. Πάνω από 8.000 μαγικά χαρτάκια και όλα τα βλέμματα ήταν στους παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη.

Και με την πρόκριση στο EURO U21, εγώ θα πω το πιο απλό. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ξεκάθαρα. Θα ήταν τεράστια αδικία να μείνουν αυτά τα παιδιά μακριά από τα τελικά που θα γίνουν σε Σερβία και Αλβανία το ερχόμενο καλοκαίρι.

Θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτή την ομάδα γιατί έτυχε να βρίσκομαι δίπλα της τα τελευταία χρόνια. Από τότε που η Πορτογαλία έκανε… πάρτι στην Τρίπολη. Τότε που η αισιοδοξία για τον προθάλαμο της Εθνικής ήταν στα κάτεργα.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η εξέλιξη είναι συγκλονιστική και αυτό οφείλεται από τους ανθρώπους που την απαρτίζουν μέχρι τους ποδοσφαιριστές που πονάνε το εθνόσημο. Το έδειξαν σε κάθε ματς και το… επαλήθευσαν στο φινάλε όλης αυτής της διαδικασίας. Τα κλάμματα, το πάθος, οι πανηγυρισμοί. Με το σπαθί τους κιόλας.

Η προσπάθεια αυτού του συνόλου είναι συγκινητική. Θα έρθει η στιγμή που θα σταθούμε στο «πώς» αλλά τώρα είναι η ώρα να καταλάβουμε το πόσο ταλέντο και μέλλον έχει αυτό το σύνολο. Μία ομάδα, που σε κάθε συζήτηση με κάποιους από τους παίκτες, επιβεβαίωνα μέσα μου πόσο δεμένη είναι.

Δεν έχει σημασία αν είναι φίλοι μεταξύ τους. Παλεύουν για το εθνόσημο και ο ένας για τον άλλον. Αρκεί. Αποδείχθηκε κιόλας. Και πλέον έχουν όλον τον χρόνο για να προετοιμαστούν για να ζήσουν το όνειρο σε λίγους μήνες από τώρα.

Και επίσης κάτι ακόμα. Από την αρχή αυτού του ταξιδιού, δεν σταματούσα να ακούω «θα τα καταφέρουμε» ή «θα περάσουμε». Φράσεις που έγιναν ακόμα πιο έντονες όταν για μόλις ένα… γκολ δεν βρεθήκαμε απευθείας στα τελικά παρά τη συγκλονιστική προσπάθεια στους ομίλους (27 από τους 30 διαθέσιμους βαθμούς).

Η φλόγα δεν έσβησε ποτέ. Ούτε στην ξενέρα της πρόκρισης στα μπαράζ, ούτε στο παγωμένο (και σχεδόν ακατάλληλο για ποδόσφαιρο) Ρέικιαβικ, ούτε όταν η Ιρλανδία άνοιξε το σκορ στο 72’. Αυτή η ομάδα δεν γινόταν να μείνει εκτός EURO. Και δεν έμεινε.

Ούτε η ανδρών δεν έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι στο Nations League με ήττα. Και δεν το έκανε. Και έτσι ξημέρωσε η Τρίτη με μία υπέροχη ελληνική βραδιά.

ΥΓ: Τα δάκρυα του Κούτσια στην Εθνική Ελπίδων, μου λένε πολλά. Δεν τον διαχωρίζω από τα άλλα παιδιά αλλά έχει περάσει πολλά χρόνια στην Ελπίδων και γνωρίζει πολύ καλά τι έχει περάσει αυτό το γκρουπ για να πάει στο EURO.

ΥΓ2: Αν θέλουμε να δούμε και την Ανδρών σε παρόμοια κατάσταση, ας γίνει σοβαρή αυτοκριτική από όλους για αυτό που είδαμε στην Ολλανδία.