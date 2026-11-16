Συγκινητικές στιγμές στη Λεωφόρο μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων επί της Ισλανδίας, με τον Νίκο Μπότη να τρέχει να αγκαλιάσει τους δικούς του ανθρώπους.

Η Εθνική Ελπίδων επέστρεψε σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 26 χρόνια επικρατώντας της Ισλανδίας στα πέναλτι με 5-4 (1-1 κ.δ).

Μετά την εκτέλεση του Χρήστου Μουζακίτη, που έστειλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, οι παίκτες και το επιτελείο του Γιάννη Ταουσιάνη ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, με μερικούς εξ αυτών να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

Ο Νίκος Μπότης μάλιστα, που απέκρουσε το πρώτο πέναλτι των Ισλανδών στη «ρώσικη ρουλέτα», έτρεξε αμέσως να αγκαλιάσει τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονταν στην κερκίδα της Λεωφόρου. Η σύντροφός του, μάλιστα, κρατούσε την ελληνική σημαία, την οποία φόρεσε στην πλάτη του γκολκίπερ της Πογκόν.