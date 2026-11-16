Η Ισλανδία κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ απέναντι στην Ελλάδα (0-1) με το άπιαστο σουτ του Γκούντγιονσεν στο 72ο λεπτό.

Η Ισλανδία κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Εθνική Ελπίδων, στο μεταξύ τους παιχνίδι με στόχο την πρόκριση στο EURO U21.

Στο 72ο λεπτό του ματς, η άμυνα της «γαλανόλευκης» ολιγώρησε πλήρως, με τον Γκούντγιονσεν να εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να στείλει την μπάλα από το ημικύκλιο στο βάθος της εστίας του Μπότη, διαμορφώνοντας το 0-1.