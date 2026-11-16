Επικό αυτογκόλ στην Αργεντινή: Τερματοφύλακας έστειλε τη μπάλα στην εστία του ενώ την κρατούσε στα χέρια

Ένα επικό αυτογκόλ σημειώθηκε σε αγώνα play-offs στην Αργεντινή, όταν ο Εζεκιέλ Μπάτσερ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με έναν εντελώς... απρόσμενο τρόπο, αφήνοντας άφωνους συμπαίκτες και αντιπάλους.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε την αναμέτρηση της Κομουνικασιόνες με την Άρσεναλ Σαραντί, στο πλαίσιο των play-offs της Primera B στην Αργεντινή, με τον τερματοφύλακα της πρώτης να χαρίζει άθελά του ένα από τα πιο παράξενα αυτογκόλ.

Πρωταγωνιστής για όλους τους λάθος λόγους ήταν ο τερματοφύλακας της Κομουνικασιόνες, Εζεκιέλ Μπάτσερ. Με το παιχνίδι να βρίσκεται στο 0-0, ο 30χρονος είχε προλάβει να μπλοκάρει μια σέντρα και ετοιμαζόταν να δώσει συνέχεια στο ματς.

Ωστόσο, στην προσπάθειά του να πετάξει την μπάλα προς τους συμπαίκτες του, δεν υπολόγισε όμως σωστά τη στιγμή που έπρεπε να την αφήσει από τα χέρια του. Το αποτέλεσμα ήταν η μπάλα να πάει προς την εστία του και να καταλήξει στα δίχτυα.

"Están matando al fútbol" Por el "insólito" gol en contra que se hace el arquero de Comunicaciones ante Arsenal. https://t.co/GLUJlcKPXK November 14, 2026

Η αντίδρασή του τα έλεγε όλα, καθώς έπιασε το πρόσωπό του, εμφανώς απογοητευμένος από την γκάφα του, ενώ οι παίκτες της Άρσεναλ πανηγύριζαν αυτό που μόλις είχαν δει.

Η Κομουνικασιόνες δεν τα παράτησε και κατάφερε να ισοφαρίσει, ωστόσο η Άρσεναλ Σαραντί βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και πήρε τη νίκη με 3-2.