Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε την Κυριακή (15/11) ο Ροναλντίνιο και όλοι όσοι τον παρακολούθησαν, ο οποίος πάτησε ξανά χορτάρι για λογαριασμό της Ραβέννα, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους και δεν έκρυψε μετά τη λήξη την συγκίνησή του.

Αν και έχει αφήσει πίσω του την επαγγελματική του καριέρα, ο Ροναλντίνιο απέδειξε πως κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Βραζιλιάνος θρύλος έκανε την επανεμφάνισή του στο γήπεδο, στην αναμέτρηση της Ραβέννα με τη Φορλί για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Ρόνι μάλιστα, ξεκίνησε ως βασικός και αγωνίστηκε για 45 λεπτά, ενώ παραλίγο να βγάλει και ασίστ. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν όλα όσα συνέβησαν κατά την αποχώρησή του.

Οι φίλαθλοι τον αποθέωσαν και εκείνος τους το ανταπέδωσε, καθώς υποκλίθηκε προς την εξέδρα, εμφανώς συγκινημένος.

Λίγο αργότερα, επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Aναλυτικά όσα έγραψε:

«Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα παίζοντας έναν επίσημο αγώνα… Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψω, πέρα από την πλάκα ήταν τόσο όμορφο να βιώσω αυτή την υπέροχη μέρα, με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο!!!

Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου… ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου να κάνει διαφορετικά πράγματα που κανείς ή λίγοι έχουν κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η συνάντηση με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστές…

Ευχαριστώ τους φίλους μου Λορέντσο, Ινιάτσιο και Τζουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβέννα που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην κατάκτηση της Ιταλίας και του κόσμου!!! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στο σωστό δρόμο…

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για αυτή την αξέχαστη βραδιά, σε όσους ήρθαν από μακριά για να με στηρίξουν και να δουν έναν όμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα, με πολλή προσπάθεια στο στόχο της ανόδου… Τα λέμε σύντομα οικογένεια».