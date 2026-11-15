Ροναλντίνιο: Όλα όσα έκανε ο Βραζιλιάνος «μάγος» με τη φανέλα της Ραβέννα
Το Ραβέννα - Φορλί την Κυριακή (15/11) δεν ήταν απλώς ένα ντέρμπι για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος και υπεύθυνος για αυτό, ήταν ο Ροναλντίνιο.
Πέρασαν 11 χρόνια παό την τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση, αλλά ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να επιστρέψει στη δράση φορώντας τη φανέλα της Ραβέννα, (στην οποία είναι και μέτοχος) και αγωνίστηκε για 45 λεπτά. Μάλιστα, ο Ρόνι απέδειξε πως μερικά πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ, καθώς ήταν εξαιρετικός για όλη την διάρκεια που έπαιξε, ενώ παραλίγο να βγάλει ασίστ από εκτέλεση κόρνερ.
Ο 46χρονος Ροναλντίνιο κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, αποθεώθηκε από τους φίλους της Ραβέννα και ο ίδιος στη συνέχεια, υποκλήθηκε στο κοινό που είχε έρθει για να τον παρακολουθήσει.
Δείτε τα όσα έκανε ο Ροναλντίνιο:
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