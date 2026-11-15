Ο Ρονλντίνιο άφησε τα πάντα ανοικτά σχετικά με το μέλλον του στο ποδόσφαιρο και τόνισε πως ίσως φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, αν τον καλέσει ο πρόεδρος της Ραβέννα.

Ο Ροναλντίνιο αγωνίστηκε για 45 λεπτά ω βασικός στη νίκη της Ραβέννα με 2-0 επί της Φορλί για την 3η κατηγορία της Ιταλίας, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έπειτα από 11 χρόνια αποχής.

Ο Βραζιλιάνος έδειξε πως η τέχνη δεν ξεχνιέται και βρέθηκε κοντά σε ασίστ στο πρώτο ημίχρονο μετά από εκτέλεση κόρνερ και χάρισε χαμόγελα στους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο για να τον δουν από κοντά.

Ο αγώνας επί της Φορλί θα μπορούσε, άλλωστε, να αποτελέσει επίσημα τον τελευταίο στην πλούσια καριέρα του «Ρόνι», αν και ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει οριστικές απαντήσεις για το μέλλον του. Σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε από το «Sky Italia», ο 46χρονος «μάγος» δεν θέλησε να βάλει τελεία στη σχέση του με το ποδόσφαιρο κα τόνισε πως μπορεί να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, αν τον καλέσει ο πρόεδρος της Ραβέννα.

«Ήταν υπέροχο που είδα ξανά τους φίλους μου και τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες που μεγάλωσαν βλέποντάς με να παίζω. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το πρώτο μέρος πέρασε πολύ γρήγορα, πάντα έτσι ήταν για μένα.

Ο τελευταίος αγώνας; Δεν ξέρω, αλλά αν με καλέσει ο πρόεδρος, θα επιστρέψω. Πάντα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Όταν θέλει, είμαι εδώ. Το ποδόσφαιρο ήταν το καλύτερο πράγμα που είχα ποτέ στη ζωή μου», τόνισε χαρακτηριστικά μετά την αλλαγή του στο ημίχρονο.