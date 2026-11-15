Ροναλντίνιο: Άγγιξε την ασίστ στην επιστροφή στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια
Ένας αρτίστας δεν ξεχνάει ποτέ την τέχνη του. Όσα χρόνια κι αν περάσουν... Κι ο Ροναλντίνιο μπορεί να είναι... σκουριασμένος την τελευταία δεκαετία, όμως χρειάστηκε περίπου 19 λεπτά μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ώστε να σερβίρει μπαλιά ξυράφι στην περιοχή, που λίγο έλειψε να μετατραπεί σε ασίστ.
Ο Βραζιλιάνος θρύλος ξεκίνησε βασικός στα 46 του χρόνια για τη Ραβέννα στο τοπικό ντέρμπι απέναντι στη Φορλί για την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας και στο 19΄του αγώνα παραλίγο να σερβίρει το 1-0.
Σε εκείνο το σημείο, συγκεκριμένα, εκτέλεσε το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, με τον συμπαίκτη του να παίρνει την καρφωτή κεφαλιά και τον γκολκίπερ να διώχνει εντυπωσιακά, στερώντας έτσι από τον «Ρόνι» την ασίστ.
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