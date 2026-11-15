Στην πρώτη του προπόνηση με τη Ραβένα, ο Ροναλντίνιο έκανε ένα... μαγικό κοντρόλ που έχει τρελάνει το διαδίκτυο.

Η ώρα για τη μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο έφτασε, καθώς σήμερα (15/11) στις 18:30 ο Βραζιλιάνος άσος θα φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του σε επίσημο παιχνίδι, ύστερα από 11 χρόνια και την απόσυρσή του.

Στα 46 του πλέον, ο μάγος του ποδοσφαίρου θα αγωνιστεί για χάρη της Ραβένα, ομάδας από την 3η κατηγορία της Ιταλίας, στην οποία είναι και μέτοχος, στο παιχνίδι κόντρα στη Φορλί.

Φυσικά, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο, αφού άπαντες περιμένουν να δουν τον Ρόνι να κάνει τα... δικά του, όπως μονάχα εκείνος ξέρει. Πάντως, ο ίδιος φρόντισε να... σερβίρει ορεκτικό. Πως; Πραγματοποιώντας ένα ασύλληπτο κοντρόλ στην προπόνηση, το οποίο φυσικά έγινε viral και ο ίδιος με δόση χιούμορ έγραψε πως «Θα πουν ότι είναι ΑΙ».