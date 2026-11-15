Ροναλντίνιο: Πού θα δείτε την επιστροφή του Βραζιλιάνου με τη Ραβένα
Η σημερινή (15/11) ημέρα μπορεί να χαρακτηριστεί έως και ιστορική για τους φίλους του ποδοσφαίρου, αφού ο μεγάλος Ροναλντίνιο επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από 11 χρόνια!
Ο μάγος της μπάλας θα φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε επίσημο παιχνίδι, αφού θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Ραβένα, ομάδα από την 3η Κατηγορία της Ιταλίας, στην οποία είναι μέτοχος.
Έτσι, σήμερα το απόγευμα στις 18:30, ο Βραζιλιάνος θα παίξει κόντρα στη Φορλί στο γήπεδο Bruno Benelli, σε μια παράσταση που περιμένει να δει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης με νοσταλγία. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το ΣΠΟΡ ΦΜ TV 2.
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