Τη σημασία του να παίρνουν χρόνο συμμετοχής οι παίκτες που το έχουν ανάγκη, χωρίς απρόοπτα και τραυματισμούς, τόνισε στις δηλώσεις του, μετά το φιλικό, ο Αλέσιο Λίσι.

Ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας και τη διαχείριση του ρόστερ εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Αλέσιο Λίσι μετά το τέλος του νικηφόρου φιλικού αγώνα με την Παρτιζάν στην Τούμπα.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτησή του για τους στόχους της αναμέτρησης:

«Ένα παιχνίδι όπως το σημερινό, είναι σημαντικό να το κερδίζεις κι αυτό. Ακόμη πιο σημαντικό να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν παίζουν πολύ ή προέρχονται από τραυματισμό.»

Αναφερόμενος σε πρόσωπα που τράβηξαν τα βλέμματα, όπως ο Μαντί Καμαρά και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ προτίμησε να κρατήσει μια πιο συνολική προσέγγιση:

«Δε θα ήθελα να μιλήσω συγκεκριμένα για παίκτες, θεωρώ ότι στο παιχνίδι υπήρχε εξέλιξη. Βελτιώσαμε την εικόνα μας στη διάρκεια του αγώνα. Κάποιοι παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ, έδειξαν ότι είναι σε καλό επίπεδο.»

Κλείνοντας, ο προπονητής του Δικεφάλου στάθηκε στην ατμόσφαιρα της Τούμπας:

«Το περιβάλλον από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων ήταν πραγματικά απίστευτο, ήταν μια πολύ θεαματική γιορτή και επί τη ευκαιρία θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους οπαδούς και των δύο ομάδων.»