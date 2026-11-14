Η αφοσίωση του Ντάνι Άλβες στη θρησκεία μετά τις περιπέτειές του με τον νόμο έφερε τον χωρισμό του του από τη Χοάνα Σανθ.

Η σχέση του Ντάνι Άλβες με τη Χοάνα Σανθ πέρασε από σαράντα κύματα, με το ζευγάρι να χωρίζει μετά τη προφυλάκιση του Βραζιλιάνου για βιασμό το 2023 αλλά να επανασυνδέεται μετά την αθώωσή του και μάλιστα να αποκτά παιδί το 2025.

Εντούτοις, φαίνεται πως η στροφή του άλλοτε αμυντικού της Μπαρτσελόνα στη θρησκεία έφερε νέα προβλήματα, τα οποία οδήγησαν στον οριστικό χωρισμό του με την Ισπανίδα. Ο δημοσιογράφος Χάβι Όγιος αποκάλυψε πως μίλησε με την ίδια τη Σανθ και εκείνη επιβεβαίωσε το διαζύγιο, με το γεγονός ότι ο Άλβες έχει στραφεί στη θρησκεία και περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι του και την οικογένειά του κηρύττοντας, να απομακρύνει το ανδρόγυνο και να φτάνει μέχρι τον χωρισμό.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει γίνει μέλος της Ευαγγελικής Εκκλησίας, αποτελώντας πλέον ιεροκήρυκα και δημόσιο ομιλητή της. Όπως ανέφερε ο Όγιος, «η Χοάνα μου είπε πως έχει προκληθεί απόσταση ανάμεσα στον Άλβες και τη γυναίκα του με το παιδί του. Μου είπε ότι καταλαβαίνει απόλυτα την πίστη του και θα καταλάβαινε αν εκείνος διάβαζε τη Βίβλο ή πήγαινε στην εκκλησία. Όμως ο τρόπος που έχει επιλέξει να αφοσιωθεί στη θρησκεία, τους χωρίζει».

Η Σανθ φέρεται να είναι αυτή που πήρε την πρωτοβουλία για τον χωρισμό, με το ζευγάρι να μην μένει πια μαζί και τις διαδικασίες για την έκδοση του διαζυγίου τους να έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο Άλβες δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημόσια σχετικά, κάνοντας στο μεταξύ μία δημοσίευση στα social media, όπου διακρίνεται να διαβάζει μέσα στη μισοσκότεινη καμπίνα ενός αεροπλάνου.