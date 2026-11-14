Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχίσει να υπάρχει το No7 στις εμφανίσεις της Πορτογαλίας, προκειμένου να τιμήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η φανέλα με το Νο7 είναι συνώνυμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και η Πορτογαλία φρόντισε να μην είναι ποτέ η ίδια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να αλλάξει το σχέδιο του αριθμού, ώστε η εκδοχή που φορούσε ο 41χρονος επιθετικός να μείνει στην ιστορία...

Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που αποσύρουν τις εμφανίσεις, η Πορτογαλία προτίμησε μια μικρή αλλαγή. Συγκεκριμένα η ομοσπονδία πρόσθεσε στο νέο Νο7 μια οριζόντια γραμμή.

Η απόφαση έγινε γνωστή ενόψει της αναμέτρησης με τη Δανία για το Nations League, με την ομοσπονδία να εξηγεί ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε για να τιμήσει τον CR7. Ωστόσο τα σχόλια κάτω από το εν λόγω ποστ έπεσαν σαν βροχή. Όχι όμως για να παινεύσουν την απόφαση αυτή.

«Ώρα να κάνει πρεμιέρα ένα νέο Νο7. Γιατί ένα θα είναι αιώνιο», ήταν το μήνυμα της πορτογαλικής ομοσπονδίας στα social media. Η παλιά εκδοχή της φανέλας δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά, καθώς θα παραμείνει συνδεδεμένη αποκλειστικά με την ιστορία του Ρονάλντο.

Θυμίζουμε πως CR7 ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003. Σε 23 χρόνια παρουσίας, φόρεσε 234 φορές τη φανέλα της Πορτογαλίας και πέτυχε 146 γκολ, αριθμοί που τον έχουν καθιερώσει ως τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της.

