Έξω από τα δόντια μίλησε ο Ραφίνια για όσα διαδραματίστηκαν με τον διαιτητη του Βραζιλια - Ιαπωνία. Ζητόντας μεταξύ άλλων συγνώμη από τους οπαδούς της Σελεσάο για την αποβολή του.

Χαμός έγινε μετά την φιλική ήττα της Βραζιλίας από την Ιαπωνία (3-2). Καθώς η Σελεσάο, παρά τις δύο εξαιρετικές προσπάθειες του Βινίσιους, δεν κατάφερε να γυρίσει το ματς και ο Ραφίνια μετά τη λήξη βγήκε... εκτός εαυτού.

Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν έξαλλος με τον διαιτητή. Λόγος ήταν το τρίτο γκολ της Ιαπωνίας, το οποίο μπήκε στο 90+1' με την ομάδα του Αντσελότι να φωνάζει πως είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα τόσο στον Ραφίνια όσο και στον Αντσελότι.

Μετά το παιχνίδι, ο σταρ της Μπαρτσελόνα δεν άφησε τα πράγματα εκεί και μίλησε σε δημοσιογράφο. Ο 29χρονος που βγάζει μάτια φέτος με τη φανέλα των Μπλαουγρκάνα τόνισε όπως ήταν φυσικό πως όσα έγιναν με τον διαιτητή ήταν απαράδεκτα.

«Αρχικά, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, κάποιες φορές είναι δύσκολο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου όταν συμβαίνουν τόσα λάθη. Προσπάθησα αρκετές φορές να μιλήσω στον διαιτητή, αλλά δεν ήθελε να ακούσει. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Σήμερα, ήταν σαν να παίζαμε απέναντι στον διαιτητή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Raphinha desabafou sobre a arbitragem depois do amistoso contra o Japão. O camisa 10 e Ancelotti foram expulsos no final da partida por reclamação no terceiro gol japonês: "Muito complicado não falar da arbitragem" https://t.co/rq0P7cZpWx — ge (@geglobo) November 14, 2026

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως η αποβολή έχει και συνέπειες για τον Βραζιλιάνο, καθώς βάσει των κανονισμών της FIFA θα χάσει το επόμενο φιλικό της χώρας του καφέ. Έτσι, ο Ραφίνια δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τη Σιγκαπούρη στις 17 Νοεμβρίου.