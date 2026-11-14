O Ροναλντίνιο είναι έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα, μετά από 11 χρόνια απουσίας για λογαριασμό ομάδας που αγωνίζεται στην τρίτη Εθνική της Ιταλίας.

Ο Ροναλντίνιο, αποφάσισε να επιστρέψει, για λίγο, στην ενεργό δράση και μάλιστα θα ξεκινήσει βασικός για τη Ραβέννα στο ντέρμπι της Serie C εναντίον της Φορλί την Κυριακή (15/11).

Ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ιταλία, καθώς από το 2008 έως το 2011 ήταν παίκτης της Μίλαν και μάλιστα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους Ροσονέρι σε ένα ντέρμπι εναντίον της Ίντερ.

«Ήταν το πρώτο μου γκολ στην Ιταλία. Ήταν ξεχωριστό και σίγουρα δεν το ξεχνάω, κυρίως επειδή κάθε φορά που επιστρέφω στην Ιταλία, οι άνθρωποι μου το θυμίζουν σχεδόν κάθε φορά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο «Gazzetta dello Sport».

«Η περίοδος με τη Μίλαν ήταν υπέροχη—για όλους: τον κόσμο που με υποδέχτηκε, τα γκολ, τις αναμνήσεις. Τα γκολ, τις προπονήσεις, το Μιλανο, εκείνο το γκολ στο ντέρμπι, τους συμπαίκτες μου, τις νίκες. Η Μίλαν είναι πάντα μια υπέροχη ανάμνηση από όποια οπτική γωνία κι αν το δεις».

Ο 46χρόνος πλέον επιθετικός προσγειώθηκε στην Ιταλία την Παρασκευή (13/11) και δείπνησε με τους συμπαίκτες του, ενώ σήμερα θα τους συνοδεύσει στο γήπεδο για την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

The first pic of #Ronaldinho with his new #Ravenna’s teammates. He is ready to return on the pitch tomorrow at 46. Dinho is back… https://t.co/0vm1hvUZry November 14, 2026

«Τώρα θέλω να κάνω τους κατοίκους της Ραβέννας ευτυχισμένους, λόγω του πάθους που έχουν. Είμαι χαρούμενος γιατί μετά από τόσο καιρό μπορώ να επιστρέψω στο γήπεδο. Μου αρέσει η ιδέα να μπορώ να φέρω χαρά σε αυτούς τους νέους μου οπαδούς».

«Αποφάσισα να επιστρέψω λόγω της φιλίας που έχουμε με τον (πρόεδρο της Ραβέννα) Ιγκνάτσιο Τσιπριάνι και λόγω των πραγμάτων που θέλουμε για το μέλλον. Είμαι εδώ για να ζήσω μια μοναδική και ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου, και νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή μέρα και για τους άλλους παίκτες, ίσως. Ή ελπίζω να είναι.

«Τώρα έχω την ευκαιρία να κάνω ξανά κάτι στο ποδόσφαιρο που με κάνει χαρούμενο, αλλά και να χαρίσω στους οπαδούς μια όμορφη μέρα, καθώς βιώνουν με χαρά την έναρξη αυτής της υπέροχης περιπέτειας. Ελπίζω μόνο να περάσουμε όλοι μια όμορφη μέρα μαζί», τόνισε ο Ροναλντίνιο στο μήνυμα του.