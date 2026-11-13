Δύο απώλειες έχει να διαχειριστεί ο Γιάννης Ταουσιάνης από το χιονισμένο Ρέικιαβικ, καθώς Μοναστηρλής και Άλεν "αποκόμισαν" τραυματισμούς και δεν θα αγωνιστούν στο μεγάλο ματς στη Λεωφόρο.

Το 1-1 στο Ρέικιαβικ άφησε ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στη Λεωφόρο, εκεί όπου η Εθνική Ελπίδων θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 και θα δώσει τα πάντα για να βρεθεί στα γήπεδα Σερβίς και Αλβανίας. Ωστόσο, ο Γιάννης Ταουσιάνης δεν θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καθώς ο Δημήτρης Μοναστηρλής και ο Νόα Άλεν τέθηκαν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αποκόμισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του ματς με την Ισλανδία και δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη Γαλανόλευκη στο δεύτερο παιχνίδι. Θυμίσουμε πως ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είχε αποχωρήσει αναγκαστικά στο 58ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Μπότη, ενώ ο Άλεν είχε γίνει αλλαγή από το 23ο λεπτό και στη θέση του είχε περάσει ο Κάτρης.

Έτσι για την κάλυψη του κενού κάτω από τα δοκάρια, κλήθηκε εκτάκτως ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης του Ολυμπιακού.Επίσης όπως είναι ήδη γνωστό ο Μοναστηρλής επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου του Βορρά.

Να θυμίσουμε πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Ισλανδία, που θα γίνει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 (Live από το Gazzetta) στη Λεωφόρο είναι δωρεάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Εθνική Ελπίδων: απώλειες από το χιονισμένο Ρέικιαβικ

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Μοναστηρλής και ο αμυντικός των Chicago Fire, Νόα Άλεν, "αποκόμισαν" τραυματισμούς στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία στο χιονισμένο Thróttarvolur του Ρέικιαβικ (1-1) και αποχώρησαν από την αποστολή. Νέο πρόσωπο ενόψει του αγώνα ρεβάνς στο "Απόστολος Νικολαΐδης" στις 16/11 ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, που κλήθηκε από τον κ. Γιάννη Ταουσιάνη ».