Η νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία σε απόδοση *200!

Η μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική που είναι έτοιμη να βάλει σφραγίδα στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, φεύγοντας αλώβητη από την Ολλανδία (21:45)!

Μετά τον θρίαμβο σε Γερμανία και Σερβία, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι έτοιμη να πάρει το σπουδαίο «διπλό» και στη «Johan Cruyff Arena» του Άμστερνταμ για το ιστορικό εισιτήριο στα νοκ άουτ του Nations League!

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Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι αήττητο σε τέσσερις αγώνες στην παρθενική του εμφάνιση στη μεγάλη κατηγορία του θεσμού, με νίκες στη Σερβία (1-2) και τη Γερμανία (0-1) και ισοπαλίες στην Τούμπα με Ολλανδούς (2-2) και «πάντσερ» (0-0).

Με δύο στροφές να απομένουν, η Ελλάδα είναι ένα «τρίποντο» μακριά από την εξασφάλιση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγούν στα προημιτελικά.

Η πρώτη ευκαιρία είναι κόντρα στους «οράνιε», με την αποτελεσματικότητα της ομάδας του Γιοβάνοβιτς να υπόσχεται άλλη μια μεγάλη βραδιά με τεράστια πρόκληση, ώστε το παιχνίδι με τη Σερβία που ακολουθεί στο Πανθεσσαλικό να είναι ποδοσφαιρική γιορτή!

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