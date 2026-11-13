Δικαίωση, πίστη, αμφιβολία, ερωτηματικά: Τι εμφανίζει σήμερα το μεταγραφικό καλοκαίρι της ΑΕΚ

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου κάνει τον απολογισμό των όσων έχουν διαπιστώσει έως σήμερα από τις μεταγραφικές κινήσεις της Ένωσης.

Η ΑΕΚ διέγραψε ένα από τα πιο φιλόδοξα και δαπανηρά μεταγραφικά καλοκαίρια της ιστορίας της, με το Champions League ως κίνητρο. Τα έξοδα έφτασαν περίπου τα 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ η πώληση του Πινέδα στη Μοντερέι φέρνει πίσω 8 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό κόστος κινείται λοιπόν γύρω στα 11,5 εκατ. (μια πρόχειρη ομολογουμένως προσέγγιση καθώς τα έξοδα πολλές φορές είναι περισσότερα όταν προβλέπουν sign fees και μανατζερικά δικαιώματα). Ας μείνουμε όμως σε αυτά.

Δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και τέσσερις στην Ευρώπη αργότερα, ο απολογισμός δεν είναι ούτε θριαμβευτικός ούτε απογοητευτικός. Είναι όμως ανομοιογενής.

Το κομμάτι που δικαιώνεται πλήρως έχει όνομα και επώνυμο. Ο Λόβρο Μάγερ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου με 6 εκατ. από τη Βόλφσμπουργκ, δεν χρειάστηκε περίοδο προσαρμογής. Με 17 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ, κάνει τη διαφορά τόσο στο δημιουργικό σκέλος. Είναι βασικός στο 4-4-2 του Νίκολιτς και δύσκολα βγαίνει από την ενδεκάδα.

Δεύτερος στη σταθερότητα έρχεται ο Μίλαν Βιτάλις, που κόστισε 2,5 εκατ. από τη Γκιόρ και έχει 17 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ σε 1.128 λεπτά. Παίζει με διακυμάνσεις και δεν ανταποκρίθηκε πάντα απέναντι σε αντιπάλους υψηλότερου επιπέδου, ίσως και λόγω προσαρμογής σε έναν ρόλο διαφορετικό από αυτόν που υπηρετούσε στην Ουγγαρία, με τόση επιτυχία όση έφτανε για να ανακηρυχθεί πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ωστόσο είναι μονάδα που βγαίνει στην ΑΕΚ και έχει πολλά ακόμα να δώσει.

Ο Κέρβιν Αριάγα (3 εκατ. ευρώ αγορά από τη Λεβάντε) έχει μόλις 345 λεπτά, αλλά ο Νίκολιτς τον έβαλε βασικό απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ. Τον τελευταίο καιρό δείχνει ενθαρρυντικά δείγματα. Για το κόστος του, έως σήμερα, προσφέρει εμπειρία, σκληράδα και χρήσιμα στοιχεία που εύλογα δημιουργούν το ερώτημα… γιατί όχι περισσότερο;

Οι μεταγραφές που ακόμη περιμένουμε

Ο Κάαν Κάιρινεν έδωσε αρχικά την εντύπωση βασικού, όμως ακολούθησαν μόλις δύο εκκινήσεις στο πρωτάθλημα, με ΟΦΗ και Παναιτωλικό, και περίπου 650 λεπτά συνολικά. Έπαιξε 12 λεπτά με τη Σαχτάρ, κοιτούσε τους άλλους από τον πάγκο στα ματς με ΠΑΟΚ-ΠΑΟ και επέστρεψε στην ενδεκάδα με τη Ρεάλ!

Για μεταγραφή 4 εκατ., ο ρόλος του ροτέισον είναι κάτω των προσδοκιών και αποτελεί την πιο ξεκάθαρη υποαπόδοση σε σχέση με το κόστος αλλά και την απαίτηση που υπήρχε όταν αποκτήθηκε με σκοπό να γίνει κατευθυντήριος μοχλός του build up.

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόβ, η πρώτη σημαντική μεταγραφή του καλοκαιριού (4 εκατ. από την Τράμπζονσπορ), μετρά 14 συμμετοχές, 426 λεπτά, δύο γκολ και μία ασίστ, χωρίς σταθερό ρόλο.

Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ πήρε θέση στην ενδεκάδα, ωστόσο η εμφάνισή του δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών. Τώρα έχει κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και θα λείψει 6-8 εβδομάδες, ενώ ο Κουτέσα πήρε τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα.

Στο περιθώριο μένουν και δύο κινήσεις συμπληρωματικές. Ο Χρήστος Αλεξίου, δανεικός από τους νέους της Ίντερ, ήρθε κυρίως για τις ανάγκες της προκήρυξης του Κυπέλλου και, ΙΣΩΣ, για το μέλλον.

Ξεκίνησε βασικός με Νέστο και Πανσερραϊκό, αλλά στα δύσκολα δεν έχει πάρει εμπιστοσύνη ακόμα (147 λεπτά). Ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ελεύθερος από τη Μπολόνια, έχει τέσσερις εμφανίσεις και 162 λεπτά πίσω από τον εξαιρετικό Πήλιο.

Η ΑΕΚ χρειάζεται δεύτερη λύση στη θέση του αριστερού μπακ και προς το παρόν δεν ξέρουμε αν την έχει καλύψει στο επίπεδο που το έκανε πέρυσι ο Πενράις, προσφέροντας 33 παρουσίες!

Τι δείχνει το σύνολο

Το σύνολο εμφανίζει μια ανισορροπία. Στην ευρωπαϊκή λίστα φιγουράρουν επτά χαφ (Μάνταλος, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Μάγερ, Αριάγκα, Βιτάλις) για ένα 4-4-2 με δύο θέσεις στον άξονα. Τα 8 εκατ. που δόθηκαν σε Κάιρινεν και Ζουμπκόφ δεν έχουν ακόμη αποδώσει βασικό ρόλο. Στα αποτελέσματα, η ΑΕΚ είναι τρίτη στη Super League με 20 βαθμούς, επτά πίσω από τον Παναθηναϊκό και με ένα ματς λιγότερο. Στο Champions League έχει 3 βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια και βρίσκεται 29η.

Ο δίκαιος απολογισμός είναι ότι η κρίση θα γίνει σε βάθος χρόνου. Ένα καθαρό χτύπημα (Μάγερ), μία καλή επένδυση (Βιτάλις) και μία ανοδική περίπτωση (Αριάγα) αντισταθμίζουν εν μέρει τις δύο μεταγραφές που δείχνουν να καθυστερούν.