Ο Ραφίνια, σε πρόσφατες δηλώσεις του, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά το τραυματισμό τον οποίο υπέστη την τελευταία φορά που κλήθηκε στην «Σελεσάο».

Ο Ραφίνια μίλησε για τον τραυματισμό του και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε. Ο βραζιλιάνος έκανε δηλώσεις μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2030, που όπως αποκάλυψε έχει συζητήσει τον χρόνο συμμετοχής του με τον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότι, για τα δύο φιλικά που ακολουθούν με Ιαπωνία και Σιγκαπούρη.

Οι δηλώσεις του επιθετικού της Μπαρτσελόνα έφεραν αρκετές αντιδράσεις απο φιλάθλους της Βραζιλίας μετά την αφιξή του στην αποστολή. Ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος είχε κάνει επέμβαση στο αυτί του, ώστε να επιστρέψει στην αποστολή της χώρας, αναφέρθηκε πάνω στο ζήτημα, και εξήγησε, φανερά συγκινημένος, το τι ενοούσε πραγματικά στις δηλώσεις του.

Capitão da seleção brasileira, Raphinha afirmou que adiantou uma cirurgia na orelha para defender o Brasil nos amistosos desta Data Fifa. #Futebol #Seleçãobrasileira #Brasil #Raphinha https://t.co/ttovIX2Pav

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που φόρεσα τη φανέλα της εθνικής ομάδας, έκανα πάντα ξεκάθαρο ότι ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Δεν εγκατέλειψα ποτέ τη Βραζιλία και έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να είμαι παρών.

Υπήρξαν φορές που δεν τα κατάφερα, όμως πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό για να βρίσκομαι εδώ και να φοράω τη φανέλα της “σελεσάο”. Για μένα ήταν και παραμένει τιμή και προνόμιο, κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει, όσο καιρό κι αν βρίσκομαι στην εθνική.

Εκείνη τη στιγμή, όταν δέχθηκα την ερώτηση και απάντησα, πίστευα ότι είχα γίνει σαφής ως προς το τι ήθελα να πω. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμουν εγώ. Έχοντας περάσει τρεις τραυματισμούς στις τρεις τελευταίες κλήσεις μου στην εθνική, μάλιστα σχεδόν στο ίδιο σημείο του ποδιού μου, αυτό που ήθελα να πω ήταν απλώς ότι πρέπει να προσέχω τον εαυτό μου. Προφανώς, δεν θέλω να τραυματιστώ ξανά. Θέλω να είμαι διαθέσιμος τόσο για την εθνική ομάδα όσο και για την Μπαρτσελόνα.



Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα υπενθύμισε πως «δυστυχώς, όταν δεν είμαστε σωματικά έτοιμοι, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε ούτε στην εθνική ούτε στον σύλλογό μας».

Παράλληλα, τόνισε ότι, εφόσον το σώμα του το επιτρέπει, θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. «Όταν διαπιστώσω ότι δεν μπορώ πλέον να ανταποκριθώ σωματικά, θα είμαι ο πρώτος που θα αποσυρθώ, καθώς είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια ότι οι δηλώσεις μου προκάλεσαν αρνητικές αντιδράσεις, παρότι εκείνη τη στιγμή πίστευα πως είχα εξηγήσει ξεκάθαρα τι εννοούσα. Δυστυχώς, όμως, αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού».

Ωστόσο, στάθηκε και στην αποχωρησή του λόγω τραυματισμού στο Μουντιάλ των ΗΠΑ και στο γεγονός ότι δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Βραζιλία στο ματς απέναντι στην Νορβηγία που έφερε τον αποκλεισμό της «σελεσάο» απο την διοργάνωση. Ηταν πολύ απογοητευτικό για εκείνον, ενώ όπως δήλωσε δεν βρισκόταν στο 100 τοις 100 της φυσικής του κατάστασης.

«Ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό. Αποτελούσε μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, είχα σημαντικό ρόλο στην εθνική ομάδα, αλλά δεν βρισκόμουν στο 100% της φυσικής μου κατάστασης. Μετά τον τραυματισμό μου στο ματς με τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων πριν από το Μουντιάλ, πρόλαβα να αγωνιστώ μόλις σε δύο παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα.

Όταν βρίσκεσαι στο γήπεδο, δεν σκέφτεσαι τις ενοχλήσεις, αλλά θέλεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Εγώ αγωνίζομαι πάντα στο 100%. Πολλές φορές οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές μού ζητούν να μην πιέζομαι τόσο, όμως δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο παιχνιδιού μου. Το σώμα, ωστόσο, έχει τα όριά του και χρειάζεται χρόνο για να ανακάμψει. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση», θυμήθηκε.



Έπειτα είπε, πως η κριτική είναι αναπόφευκτο να επηρεάζει έναν ποδοσφαιριστή. «Είναι φυσιολογικό να μας αγγίζει η κριτική. Είμαστε άνθρωποι και, όσο κι αν προσπαθούμε, κάποια πράγματα μας επηρεάζουν. Όποιος βρισκόταν στη θέση μου και δεχόταν κριτική γνωρίζοντας ότι δίνει τα πάντα, θα ένιωθε το ίδιο. Πρέπει, βέβαια, να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες αντιδράσεις, καθώς η εκπροσώπηση της Βραζιλίας αποτελεί τεράστια ευθύνη».