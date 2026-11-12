Γράφει ιστορία ο Παπαδόπουλος στη Λουγκάνο: Πρώτος σε συμμετοχές σε γκολ και αφήνει πίσω του μεγάλα ονόματα

Eντυπωσιακή είναι η παρουσία του Έλληνα κεντρικού αμυντικού της Λουγκάνο, Αντώνη Παπαδόπουλου, που φιγουράρει στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης των στόπερ με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ, σύμφωνα με το Sky Sport News.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του και βλέπει το όνομά του να βρίσκεται στην κορυφή μιας ξεχωριστής λίστας.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το γράφημα που παρουσίασε το Sky Sport News, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Λουγκάνο είναι ο κορυφαίος στόπερ που συνεισφέρει και επιθετικά και βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μέχρι ώρας, ο Παπαδόπουλος μετρά ένα γκολ και τέσσερις ασίστ, συνολικά πέντε συμμετοχές σε γκολ. Μάλιστα, ο βρίσκεται πάνω από σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Γκβάρντιολ της Μάντσεστερ Σίτι με ένα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ από τρεις συμμετοχές έχουν ο Ουπαμεκανό της Μπάγερν, ο Ματίας Γκίντερ της Φράιμπουργκ και ο Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν.





Μάλιστα, οι εξαιρετικές εμφανίσεις του έχουν τραβήξει τα βλέμματα ομάδων από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό.