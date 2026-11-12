Δύσκολες καιρικές συνθήκες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που καλείται να παίξει σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές που έχει συνηθίσει στην εκτος εδρα αναμέτρηση με την Ισλανδία.

Σε εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες από αυτές που έχει συνηθίσει βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων στο Ρέικιαβικ, εκεί όπου αντιμετωπίζει την Ισλανδία (Live από το Gazzetta) για τα play-off του EURO U21.

Το χιόνι έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του στην ισλανδική πρωτεύουσα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 0 έως 1 βαθμό Κελσίου. Μάλιστα, στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης υπήρξε διακοπή διάρκειας τεσσάρων λεπτών (22'-26'), προκειμένου να απομακρυνθεί μέρος του χιονιού από τον αγωνιστικό χώρο και να συνεχιστεί κανονικά το κρίσιμο παιχνίδι.

Οι νεαροί διεθνείς, πάντως, κάνουν ό,τι περνά από τα πόδια τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν ενόψει της ρεβάνς. Θυμίζουμε πως το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, στη Λεωφόρο, εκεί όπου η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θέλει να γράψει ιστορία και να επιστρέψει σε τελική φάση EURO U21 έπειτα από 24 χρόνια.

Δείτε video από το σκηνικό: