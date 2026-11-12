Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ισλανδία με φόντο τη πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 μετά από 24 χρόνια.

Η κλεψύδρα αδειάζει και η πρώτη μάχη της Γαλανολευκης είναι προ των πυλών. Η Εθνική Ελπίδων θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Λίγο πριν από τη σέντρα (12/11, 15:00, Live από το Gazzetta) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να ξεκινάει με σύστημα 4-3-3.

Συγκεκριμένα ο Μοναστηρλής κάτω από την εστία, με τους Άλεν, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Κωστούλα να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Μουζακίτης, Κοντούρης και Αλμύρας, ενώ την επιθετική τριάδα συνθέτουν οι Πνευμονίδης, Κούτσιας και Παπακανέλλος.

Στόχος φυσικά της Εθνικής είναι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ισλανδία και να καθαρίσει την υπόθεση της πολυπόθητης πρόκρισης στη ρεβάνς που θα γίνει στη Λεωφόρο τη Δευτέρα 16/11 στις 19:00 (Live από το Gazzetta).

Στον πάγκο έχουμε τους: Μπότη, Καλοσκάμη, Μύθου, Κυριόπουλο, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλή, Κεραμίτση και Κάτρη.

Από την άλλη οι επιλογές της Ισλανδία (4-3-3): Πέτερσον – Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Γκούντμουντσον – Γκούντγιονσεν, Θόρσταϊνσον, Σιγκούρντσον – Νταντάσον, Ρόμπερτσον.