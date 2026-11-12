Δείτε πως να κλείσετε τη θέση σας στη Λεωφόρο για τον σημαντικό αγώνα play-off της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στην Ισλανδία (16/11, 19:00, Live από το Gazzetta).

Με τον κόσμο στο πλευρό της θα προσπαθήσει η Εθνική Ελπίδων να κάνει το μεγάλο βήμα προς την πρόκριση στο EURO U21 μετά από 24 χρόνια. Τα δωρεάν εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Ισλανδία, που θα γίνει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 (Live από το Gazzetta) στη Λεωφόρο, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της Ticketmaster.

Αναλυτικά:

«Τέθηκαν σε διάθεση τα δωρεάν εισιτήρια μέσω της Ticketmaster για τον σπουδαίο αγώνα play-off της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στην οποία το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO, ύστερα από 25 χρόνια!

Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην προκριματική διαδικασία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλό της με απολογισμό 9 νικών σε 10 αγώνες. Πλέον, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από ένα σπουδαίο επίτευγμα και την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Εξασφαλίζοντας τη θέση στο γήπεδο, γίνεστε «ένα» με την Εθνική Ελπίδων στην προσπάθειά της για την πρόκριση στα τελικά!

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Χρήσιμες διευκρινίσεις

Η είσοδος στο γήπεδο είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου. Η έκδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με απλή καταχώριση των προσωπικών στοιχείων του φιλάθλου στην πλατφόρμα της Ticketmaster.

Για την είσοδο στο γήπεδο δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet».