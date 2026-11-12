Ολυμπιακός: Ένα ωραίο ρεκόρ του Ιμανόλ μοιάζει να… πιέζεται

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για μία εξαιρετική επίδοση του Ολυμπιακού του Ιμανόλ, που όμως δέχεται πιέσεις…

Ο Ολυμπιακός έχει μία πολύ καλή επίδοση από τότε που ανέλαβε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ . Μπορεί τα παιχνίδια να μην είναι πάρα πολλά, αλλά τέλος πάντων σε αυτά τα 12 που έχει δώσει, δεν έχει φάει γκολ από στατική φάση!

Τα κόρνερ και τα φάουλ γύρω από την περιοχή είχαν πληγώσει τον Ολυμπιακό τις τελευταίες σεζόν, όπως θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, και αν δεν είναι αυτό το ωραίο ρεκόρ κάτι συγκυριακό, σημαίνει ότι η ομάδα πραγματικά δουλεύει καλύτερα και σε αυτό το κομμάτι, όπως και στο άλλο των στημένων φάσεων, το επιθετικό, όπου ήδη έχουν καταγραφεί κάμποσα γκολ (με Γιαγκελόνια, Μαρσέϊγ, Παναθηναϊκό, Κηφισιά, Μαρκό), από τέτοια κτυπήματα, κυρίως του Τσικίνιο, αλλά και του Πουέρτα.

Χρειάζεται να κάνω, ωστόσο, μία παρατήρηση: Στα τελευταία παιχνίδια βλέπω το ωραίο ρεκόρ στα αμυντικά «στημένα» να είναι υπό πίεση! Βλέπω για πρώτη ίσως φορά επί Ιμανόλ να δέχεται ο Ολυμπιακός φάσεις από κόρνερ και φάουλ κι αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο ανάλυσης από τον Βάσκο προπονητή, πολύ απλά γιατί όταν κάτι γίνεται αρκετές φορές δύσκολα να είναι συγκυριακό.

Να υπενθυμίσω ότι πριν από το γκολ της ισοφάρισης του Ζίφκοβιτς, με την ασίστ του Ορτέγα (!), ο ΠΑΟΚ είχε δύο ευκαιρίες ισοφάρισης με κεφαλιές των στόπερ του (Κόστα και Χατζηδιάκου) από εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ αντίστοιχα του Ζίφκοβιτς. Στη μεν μία περίπτωση ο Πουέρτα έκανε πολύ κακή άμυνα κι έχασε εντελώς τον παίκτη του (Κόστα), αλλά ευτυχώς για τον Ορτέγα η μπάλα πήγε πάνω του στην κεφαλιά του παίκτη του ΠΑΟΚ. Στην δε άλλη περίπτωση ο Πιρόλα αρχικά πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ήταν δύσκολη η απόκρουση του κι η μπάλα πήγε προς τα πίσω, στο δεύτερο δοκάρι, ο Σάλιακας έμεινε καρφωμένος στο έδαφος κι ο Χατζηδιάκος πήρε αυτός την κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής από την εστία, ωστόσο αστόχησε.

Δεν θα στεκόμουν σε αυτές τις δύο στιγμές τόσο πολύ, καθότι άλλωστε ο Ζιφκοβιτς είναι εξαιρετικός στις εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ, εάν δεν είχε προηγηθεί το ίδιο πράγμα και το παιχνίδι με την Κηφισιά σε άλλες δύο στατικές φάσεις. Εκεί ήταν ο Ορτέγα που και στις δύο περιπτώσεις είχε ενεργήσει όπως έπρεπε, διώχνοντας πρώτα κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι με τον Ζότα να μην μπορεί να διώξει σε εκτέλεση κόρνερ και διώχνοντας μετά προβολή μάλλον του πιεζόμενου από αντίπαλο Τικνιζιάν (θα ήταν δηλαδή αυτογκόλ) με άλλον παίκτη της Κηφισιάς να έχει κερδίσει πρώτη κεφαλιά σε εκτέλεση φάουλ.

Ακόμη και στο ματς με τη Ρεν, ο Ορτέγα είχε δουλειά σε στημένη φάση, καθώς σε εκτέλεση κόρνερ έχασε την κεφαλιά ο Κάρμο, την πήρε ο Γάλλος στόπερ, με τον Γερμανό γκολκίπερ του Ολυμπιακού να μπλοκάρει την μπάλα.

Αυτές οι πέντε στιγμές σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, άσχετα αν πρωτίστως λόγω Ορτέγα και δευτερευόντως λόγω τύχης ο Ολυμπιακός δεν έφαγε κάποιο γκολ, μας λέει κάτι ξεκάθαρο: ότι είτε έχει χαθεί ένα σοβαρό ποσοστό συγκέντρωσης που είχαν αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» επί Ιμανόλ στις στατικές αμυντικές φάσεις, είτε οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού έχουν κάνει πλέον καλύτερη ανάγνωση του τρόπου άμυνας του στα κόρνερ και στα φάουλ, με συνέπεια να βρίσκουν λύσεις.

Επειδή πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά κυρίως σημαντικό να συνεχίσει ο Ολυμπιακός να μην τρώει γκολ από «στημένα», καλό θα είναι το επιτελείο στο Ρέντη να σκύψει πάνω στο διαφαινόμενο πρόβλημα για να βελτιώσει την κατάσταση .

Άσχετο: Βγήκε λοιπόν η ΚΕΔ και είπε στους διαιτητές ότι κακώς δεν αποβλήθηκε ο Αντίνο στο ματς Ηρακλής-Παναθηναϊκός. Κι εγώ σκέφτομαι ότι την άλλη αγωνιστική ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Αν υπήρχε τέτοιο στοίχημα, εγώ θα έπαιζα ότι η διαιτησία αποκλείεται σε αυτό το ματς να αδικήσει τον Ηρακλή.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Για το πόσο προβληματικά μπήκε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα εκπληκτικό στοιχείο-ο σέντερ φορ του, ο Μάριους, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ακούμπησε την μπάλα για πρώτη φορά γύρω στο 20ο λεπτό! Αυτό τα λέει όλα.

Αναφορικά τώρα με τον Αφρικάνο σέντερ φορ μου έκανε εντύπωση ότι δεν βοήθησε την ομάδα στο ψηλό παιχνίδι στις μπάλες που έρχονταν προς το μέρος του έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Είναι ζήτημα αν πήρε μία τέτοια κεφαλιά. Και μιλάμε για παίκτη 1μ90, με αντίπαλους πιο κοντούς στόπερ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι