Η τρομερή ιστορία των Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ, οι οποίοι από την Serie B και την Καταντζάρο βρέθηκαν στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Η μοίρα δύο ποδοσφαιριστών στην Ιταλία, άλλαξε άρδην. Για την ακρίβεια, οι ίδιοι την άλλαξαν. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η ιστορία των Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ, οι οποίοι πέρυσι αγωνίζονταν στην Serie B και φέτος μέσα σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να κερδίσουν δύο θέσεις στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ιταλίας για τα προσεχή ματς.

Συγκεκριμένα ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, προπονητής της εθνικής Ιταλίας συμπεριέλαβε στις κλήσεις του για τα ματς του UEFA Nations League με Γαλλία (12/11, 21:45) και Βέλγιο (15/11,21:45), δύο ποδοσφαιριστές που μέχρι πέρυσι αγωνίζονταν στην 2η κατηγορία της Ιταλίας με την ομάδα της Καταντζάρο.

Το φετινό καλοκαίρι... έφερε και τους δύο ποδοσφαιριστές στην Serie A. Ο Ματία Λιμπεράλι αποκτήθηκε φέτος για 6.000.000 από την Κόμο, με την οποία μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί 5 φορές για το Ιταλικό πρωτάθλημα και 2 στο Champions League. Από την άλλη, ο Σισέ επέστρεψε στην Μίλαν μετά από πολλούς δανεισμούς. Φέτος έχει αγωνιστεί 9 φορές στην Serie A σημειώνοντας 5 γκολ και 4 φορές στο Europa League, όπου έχει καταγράψει 3 ασίστ.

Αν αγωνιστούν στον αγώνα της Πέμπτης (12/11, 21:45) με την Γαλλία, θα πραγματοποιήσουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την ανδρική ομάδα και την φανέλα των «Ατζούρι».