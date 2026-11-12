Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ: Από την Serie B στις κλήσεις της εθνικής Ιταλίας
Η μοίρα δύο ποδοσφαιριστών στην Ιταλία, άλλαξε άρδην. Για την ακρίβεια, οι ίδιοι την άλλαξαν. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η ιστορία των Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ, οι οποίοι πέρυσι αγωνίζονταν στην Serie B και φέτος μέσα σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να κερδίσουν δύο θέσεις στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ιταλίας για τα προσεχή ματς.
Συγκεκριμένα ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, προπονητής της εθνικής Ιταλίας συμπεριέλαβε στις κλήσεις του για τα ματς του UEFA Nations League με Γαλλία (12/11, 21:45) και Βέλγιο (15/11,21:45), δύο ποδοσφαιριστές που μέχρι πέρυσι αγωνίζονταν στην 2η κατηγορία της Ιταλίας με την ομάδα της Καταντζάρο.
Το φετινό καλοκαίρι... έφερε και τους δύο ποδοσφαιριστές στην Serie A. Ο Ματία Λιμπεράλι αποκτήθηκε φέτος για 6.000.000 από την Κόμο, με την οποία μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί 5 φορές για το Ιταλικό πρωτάθλημα και 2 στο Champions League. Από την άλλη, ο Σισέ επέστρεψε στην Μίλαν μετά από πολλούς δανεισμούς. Φέτος έχει αγωνιστεί 9 φορές στην Serie A σημειώνοντας 5 γκολ και 4 φορές στο Europa League, όπου έχει καταγράψει 3 ασίστ.
Αν αγωνιστούν στον αγώνα της Πέμπτης (12/11, 21:45) με την Γαλλία, θα πραγματοποιήσουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την ανδρική ομάδα και την φανέλα των «Ατζούρι».
Na última temporada, Mattia Liberali e Alphadjo Cisse estavam atuando na Serie B pelo Catanzaro. Agora jogando por Como e Milan, respectivamente, a dupla de jovens italianos foram convocados para a Azzurra. Futebol e seus roteiros! https://t.co/9FBKkNXpVc— César Costa (@cesar21costa) November 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.