Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του άλλοτε τεχνικού του ΟΦΗ, Πέπε Μελ, ο οποίος ξύπνησε από το εγκεφαλικό και αναγνώρισε τα μέλη της οικογένειας του.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ, Πέπε Μελ. Ο Ισπανός είχε υποστεί εγκεφαλικό την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ELDesmarque η κατάστασή του έχει βελτιωθεί, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ύπαρξη συγγενούς δυσπλασίας, που κρίνει αναγκαία μια νέα επέμβαση.

Ο άλλοτε τεχνικός της κρητικής ομάδας, σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειας, αναγνωρίζει τα μέλη της και μπορεί να κουνήσει τα πόδια και τα χέρια του. Η οικογένεια του Ισπανού αναφέρθηκε σε επίσημη ενημέρωση μέσω της Ρεάλ Μπέτις για την κατάσταση του Πέπε Μελ, αλλά εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη της για την στήριξη του ποδοσφαιρικού κόσμου, αλλά και της Μπέτις. Αναλυτικά η ενημέρωση της οικογένειας:

«Η οικογένεια του Πέπε Μελ ενημερώνει ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και μετά τη διακοπή της καταστολής, ο Πέπε ξύπνησε και παρουσίασε σημάδια θετικής εξέλιξης. Θα συνεχίσει να προετοιμάζεται προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της συγγενούς δυσπλασίας που προκάλεσε το γνωστό περιστατικό.

Η οικογένεια επιθυμεί, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσει για τις εκδηλώσεις αγάπης ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και ιδιαίτερα την Μπέτις και τους φιλάθλους της. Θα συνεχίσει να παλεύει. Δόξα τω Θεώ!».