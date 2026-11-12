Η Γουόλτον & Χέρσαμ ανακοίνωσε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό που αφορά το νέο Football Manager.

Το Football Manager 2027 κυκλοφόρησε και στη Γουόλτον & Χέρσαμ βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να ψήσουν παίκτες του δημοφιλούς video game να ξεκινήσουν save με την εν λόγω ομάδα. Τι ακριβώς έκαναν; Έταξαν στον πρώτο που θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League με τον αγγλικό σύλλογο ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2027/28, καθώς και μία υπογεγραμμένη φανέλα!

Οι Κύκνοι μετέχουν στη National League South, ήτοι την έκτη κατηγορία στην Αγγλία, έχοντας πάρει μόλις πέρυσι την άνοδο, συνεπώς η αποστολή μόνο εύκολη δεν είναι – με τους ανθρώπους του κλαμπ να ξεκαθαρίζουν πως δεν αρκεί απλά να φτάσει η ομάδα να ανέβει στα σαλόνια. Πρέπει να πάρει και την κούπα... Παράλληλα, τονίζεται πως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, με τη χρήση editor να μην επιτρέπεται, όπως και κάθε άλλου είδους... κλεψιά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν για την πρόοδο του save μέσω TikTok, χρησιμοποιώντας το hashtag #TheWaltonWay.

Η Γουόλτον & Χέρσαμ πέρασε το 2019 στον έλεγχο επτά νεαρών, οι οποίοι έγιναν τότε οι νεότεροι σε ηλικία ιδιοκτήτες ομάδας στην Αγγλία και κατάφεραν να οδηγήσουν το κλαμπ σε συνεχόμενες ανόδους, με αποτέλεσμα την πρόσφατη, ιστορική άνοδο στο έκτο επίπεδο της πυραμίδας του αγγλικού ποδοσφαίρου.