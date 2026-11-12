Football Manager: Ομάδα προσφέρει διαρκείας και φανέλα στον πρώτο που θα πάρει πρωτάθλημα
Το Football Manager 2027 κυκλοφόρησε και στη Γουόλτον & Χέρσαμ βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να ψήσουν παίκτες του δημοφιλούς video game να ξεκινήσουν save με την εν λόγω ομάδα. Τι ακριβώς έκαναν; Έταξαν στον πρώτο που θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League με τον αγγλικό σύλλογο ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2027/28, καθώς και μία υπογεγραμμένη φανέλα!
Οι Κύκνοι μετέχουν στη National League South, ήτοι την έκτη κατηγορία στην Αγγλία, έχοντας πάρει μόλις πέρυσι την άνοδο, συνεπώς η αποστολή μόνο εύκολη δεν είναι – με τους ανθρώπους του κλαμπ να ξεκαθαρίζουν πως δεν αρκεί απλά να φτάσει η ομάδα να ανέβει στα σαλόνια. Πρέπει να πάρει και την κούπα... Παράλληλα, τονίζεται πως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, με τη χρήση editor να μην επιτρέπεται, όπως και κάθε άλλου είδους... κλεψιά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν για την πρόοδο του save μέσω TikTok, χρησιμοποιώντας το hashtag #TheWaltonWay.
Η Γουόλτον & Χέρσαμ πέρασε το 2019 στον έλεγχο επτά νεαρών, οι οποίοι έγιναν τότε οι νεότεροι σε ηλικία ιδιοκτήτες ομάδας στην Αγγλία και κατάφεραν να οδηγήσουν το κλαμπ σε συνεχόμενες ανόδους, με αποτέλεσμα την πρόσφατη, ιστορική άνοδο στο έκτο επίπεδο της πυραμίδας του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Think you’re good at Football Manager? Prove it by winning the Premier League with our club. Welcome to #TheWaltonWay 🦢 Your challenge: take Walton & Hersham from non-league to Premier League CHAMPIONS on FM27. 🎁 THE PRIZE The first verified winner receives a FREE 2027/28 season ticket and a signed 2026/27 shirt! 🎮 HOW TO ENTER • Start a brand-new Walton & Hersham save on FM27. • Post your journey on TikTok, tagging our official account and using #TheWaltonWay in every update. • Share your signings, results, promotions and biggest moments. • Include a screenshot of your settings and Game Status with EVERY update. 📋 THE RULES • Standard game and database only. • No cheats, editors, custom databases or added money. • Disable the in-game editor when setting up your save. • Keep your original save and progress saves for verification. • To claim victory, show your final Premier League table, manager history and Game Status. Your save must pass our checks before the prize is confirmed. Promotion to the Premier League isn’t enough—you’ve got to WIN it. 🏆 Your signings. Your tactics. Our club. How far can you take us? #TheWaltonWay #FootballManager #FM27 #WaltonAndHersham— Walton & Hersham FC (@waltonhershamfc) November 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.