Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ο Ρονάλντο: Μπαίνει δυναμικά στον κόσμο της τηλεόρασης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει τις δραστηριότητες πέρα από το ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά με ένα νέο τηλεοπτικό εγχείρημα.

Μία νέα αποκάλυψη έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτή δεν έχει σχέση ακριβώς με το ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος σταρ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του «Day 1s», ενός νέου τηλεοπτικού project, για το οποίο δεν έκανε γνωστό ούτε την ημερομηνία της κυκλοφορίας, ούτε και σε ποια πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμο.

«Συναρπαστικά νέα! Η παραγωγή της πρώτης μου τηλεοπτικής εκπομπής, Day 1s, μόλις ξεκίνησε. Έρχονται περισσότερα!», έγραψε ο Πορτογάλος στο Instagram.

Βέβαια, Κριστιάνο χωρίς ποδόσφαιρο δεν γίνεται, καθώς η παραγωγή φαίνεται πως θα έχει έντονο χρώμα από το δημοφιλές άθλημα, χωρίς όμως να πρόκειται για μια συνηθισμένη αθλητική εκπομπή. Η ιστορία αναμένεται να περιστρέφεται γύρω από τη δράση ενός μεγάλου μάνατζερ, με τις μεταγραφές, τις συμφωνίες εκατομμυρίων και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που κινούν τα νήματα στο ποδόσφαιρο.

Στην δημοσίευση που ανάρτησε ο Ρονάλντο, βρίσκεται ο Μάθιου Βον, γνωστός ως σκηνοθέτης και παραγωγός, ενώ αποκαλύπτει και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

Μετά την εντυπωσιακή απήχηση που έχει αποκτήσει στο διαδίκτυο μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube, ο CR7 δείχνει αποφασισμένος να περάσει σε ένα άλλο, πιο σύνθετο επίπεδο.