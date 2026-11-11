Σφοδρή επίθεση Μπλάτερ σε Ινφαντίνο: «Θα έπρεπε κάποια στιγμή να τον στείλουν σε ψυχιατρική κλινική»

Ο Σεπ Μπλάτερ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Τζιάνι Ινφαντίνο, αμφισβητώντας ευθέως τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του στη FIFA.

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον διάδοχό του, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που προκάλεσαν αίσθηση. Μάλιστα, έκανε λόγο για μία διοικητική συμπεριφορά του Ινφαντίνο που θυμίζει δικτάτορα, ενώ έφτασε στο σημείο να αναφερθεί ακόμη και στην ανάγκη μίας ψυχιατρικής βοήθειας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», ο Μπλάτερ δεν περιορίστηκε μόνο στη διοίκηση του Ινφαντίνο, αλλά και σε συγκεκριμένες επιλογές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η απόφαση της FIFA να θεσπίσει βραβείο ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και οι κινήσεις που σχετίζονται με την εμπορική διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ελβετός περιέγραψε μια ομοσπονδία στην οποία, κατά την άποψή του, η εξουσία έχει συγκεντρωθεί υπερβολικά στα χέρια του προέδρου της.

«Η FIFA υποφέρει. Αυτή τη στιγμή διοικείται από έναν άνθρωπο που έχει χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα», δήλωσε.

«Είναι "δικτάτορας". Άνθρωποι μέσα στη FIFA μού λένε ότι κανείς δεν επιτρέπεται να μπει μαζί του στο ασανσέρ. Είναι "άθικτος". Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να στείλουν τον Ινφαντίνο σε ψυχιατρική κλινική», συνέχισε.