Λοκομοτίβ Μόσχας: Ο Μόντες θέλει να φύγει μετά την επίθεση drone στο τρένο της αποστολής
Φαίνεται πως ο Σέζαρ Μόντες μετανιώνει την απόφαση που πήρε το 2024, να αφήσει την Αλμερία και να γίνει ποδοσφαιριστής της Λοκομοτίβ Μόσχας. Βλέπετε, ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μεξικανός αμυντικός έχει τρομοκρατηθεί μετά την επίθεση με drone στο τρένο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας τον Οκτώβριο και θέλει να αποχωρήσει!
Το περιστατικό είχε διαδραματιστεί όταν οι πρωτευουσιάνοι επέστρεφαν από το εκτός έδρας ματς με τη Ροστόφ που έγινε στις 25 Οκτωβρίου, με πέντε επιβάτες να τραυματίζονται και να λαμβάνουν τη φροντίδα του ιατρικού επιτελείου της Λοκομοτίβ. Εντέλει, η αποστολή είχε φτάσει στη Μόσχα με λεωφορείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μόντες έχει ενημερώσει τους ανθρώπους του συλλόγου ότι δεν θέλει να ταξιδέψει ξανά για εκτός έδρας ματς και ιδανικά θα επιθυμούσε να αποχωρήσει από το κλαμπ, με το οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Από την πλευρά της εκπροσώπησης του παίκτη πάντως, διαμηνύεται ότι δεν θέλει να φύγει και είναι απλά προβληματισμένος για το συμβάν...
Montes informed Loko that he longer intends to travel to away games & wishes to leave the club after a drone hit Loko's train on their way back from Rostov (@OnooQ) Agency say player is concerned about what happened but doesn't want to leave the team https://t.co/6FiK1EZhyT— RPL Sky (@RPLNews_eng) November 11, 2026
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