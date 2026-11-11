Λοκομοτίβ Μόσχας: Ο Μόντες θέλει να φύγει μετά την επίθεση drone στο τρένο της αποστολής

Γιάννης Πολιάς
Λοκομοτίβ Μόσχας: Ο Μόντες θέλει να φύγει μετά την επίθεση drone στο τρένο της αποστολής

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Σέζαρ Μόντες θέλει να φύγει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας λόγω της επίθεσης με drone στο τρένο που μετέφερε την ομάδα.

Φαίνεται πως ο Σέζαρ Μόντες μετανιώνει την απόφαση που πήρε το 2024, να αφήσει την Αλμερία και να γίνει ποδοσφαιριστής της Λοκομοτίβ Μόσχας. Βλέπετε, ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μεξικανός αμυντικός έχει τρομοκρατηθεί μετά την επίθεση με drone στο τρένο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας τον Οκτώβριο και θέλει να αποχωρήσει!

Το περιστατικό είχε διαδραματιστεί όταν οι πρωτευουσιάνοι επέστρεφαν από το εκτός έδρας ματς με τη Ροστόφ που έγινε στις 25 Οκτωβρίου, με πέντε επιβάτες να τραυματίζονται και να λαμβάνουν τη φροντίδα του ιατρικού επιτελείου της Λοκομοτίβ. Εντέλει, η αποστολή είχε φτάσει στη Μόσχα με λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μόντες έχει ενημερώσει τους ανθρώπους του συλλόγου ότι δεν θέλει να ταξιδέψει ξανά για εκτός έδρας ματς και ιδανικά θα επιθυμούσε να αποχωρήσει από το κλαμπ, με το οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Από την πλευρά της εκπροσώπησης του παίκτη πάντως, διαμηνύεται ότι δεν θέλει να φύγει και είναι απλά προβληματισμένος για το συμβάν...

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα