Τουρκία: Οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με αναπηρικό αμαξίδιο
Τέσσερα γκολ πέτυχε ο Μπατουχάν Αλτιντάς στο εντός έδρας 4-3 της Γκεμπζεσπόρ ενάντια στην Ινεγκόλ Καφκάς, με το τέταρτο και τελευταία εξ αυτών να έρχεται στις καθυστερήσεις και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, που διατήρησε τους νικητές σε τροχιά ανόδου στη Β' κατηγορία της Τουρκίας.
Αναμενόμενα, το νικητήριο τέρμα πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους φίλους της ομάδας, με μερικούς εξ αυτών να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Ανάμεσά τους, και ο Καντίρ Κοντάζ, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και βρέθηκε στο χορτάρι με το ηλεκτρικό αναπηρικό του αμαξίδιο!
Τα πλάνα έγιναν viral, με τον φίλο της Γκεμπζεσπόρ να αποκαλύπτει ότι από τα έντονα συναισθήματα που ένιωσε κατέληξε στο νοσοκομείο. «Νόμιζα ότι ο αγώνας είχε τελειώσει, όμως αυτό δεν είχε συμβεί. Μετά το γκολ, ξύπνησα στο νοσοκομείο. Για μια στιγμή, ήμουν έτοιμος να σηκωθώ και να αρχίσω να τρέχω», ανέφερε ο Κοντάζ, που έγινε και σύμβολο αφοσίωσης στα social media της αγαπημένης του ομάδας.
Müthiş maça müthiş final! 90+5'te gelen golle Güzide Gebze Spor, İnegöl Kafkas Spor'u 4-3 mağlup etti! Seyirciler sevinçle sahaya girdi! #MemleketiminMaçıTivibuda https://t.co/4alwNc9cqV— Tivibu Spor (@tivibuspor) November 8, 2026
Umudun ve zaferin rengi!💜🤍 https://t.co/MLVqBsjvUB— Gebzespor (@gebzesporresmi) November 10, 2026
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