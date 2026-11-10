Ρωσία: Η Σεβαστούπολη ανέβηκε κατηγορία και δεν ξέρουν τι να την κάνουν

Γιάννης Πολιάς
Ρωσία: Η Σεβαστούπολη ανέβηκε κατηγορία και δεν ξέρουν τι να την κάνουν

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Η ιδρυθείσα το 2014 ομάδα της Σεβαστούπολης ανέβηκε στις επαγγελματικές κατηγορίες της Ρωσίας, εντούτοις η συμμετοχή της εκεί κρίνεται αμφίβολη.

Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί ακόμα το διεθνές δίκαιο, με τους Ρώσους έχουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή παρά τις αντιθέσεις τόσο των Ουκρανών, όσο και του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσφατα δε, υπήρξε μία εξέλιξη που αφορά στο ποδόσφαιρο αλλά φέρνει εκ νέου το ζήτημα στο προσκήνιο. Βλέπετε, η ομάδα της Σεβαστούπολης, που ιδρύθηκε το 2014 μετά τη διάλυση του προϋπάρχοντος συλλόγου της περιοχής και επιχείρησε να ενταχθεί στις ρωσικές ερασιτεχνικές κατηγορίες, με την UEFA να μην την αναγνωρίζει κατόπιν διαμαρτυρίας της Ουκρανίας.

Μετά από μερικά χρόνια στην τοπική... Premier League της Κριμαίας, το κλαμπ μπήκε μαζί με τη Ρούμπιν Γιάλτα στις χαμηλές κατηγορίες της Ρωσίας το 2023, με τη Ρωσική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αποφεύγει τους μπελάδες όσο οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Εντούτοις, η Σεβαστούπολη στέφθηκε πριν από μερικές ημέρες πρωταθλήτρια στη Δ' κατηγορία, με τον προβιβασμό της στο... Ασημένιο Γκρουπ της Γ' κατηγορίας να προξενεί πονοκέφαλο στους Ρώσους, που προσπαθούν να βρουν τρόπο να εντάξουν την ομάδα σε επαγγελματική κατηγορία χωρίς να παραβιάσουν τις οδηγίες της UEFA.

 

Όπως αναφέρουν ρωσικά ρεπορτάζ, μία λύση θα ήταν να παραχωρούσε η Ομοσπονδία τον έλεγχο της λίγκας στη FNL, που κανονικά είναι αρμόδια για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, ενώ μία ακόμη επιλογή θα ήταν η μετατροπή ολόκληρου του πρωταθλήματος σε ημι-επαγγελματικό.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν μέχρι και σενάρια αντικατάστασης της ομάδας στην κατηγορία, εάν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, με την κυριότερη υποψήφια να είναι η... Σαχτάρ Ντόνετσκ, μία μορφή fake Σαχτάρ, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2025 με βάση το Ντόνετσκ αλλά έδρα το Τάγκανρογκ του Ροστόφ...

@Photo credits: FC Sevastopol
     

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