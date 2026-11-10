Η ιδρυθείσα το 2014 ομάδα της Σεβαστούπολης ανέβηκε στις επαγγελματικές κατηγορίες της Ρωσίας, εντούτοις η συμμετοχή της εκεί κρίνεται αμφίβολη.

Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί ακόμα το διεθνές δίκαιο, με τους Ρώσους έχουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή παρά τις αντιθέσεις τόσο των Ουκρανών, όσο και του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσφατα δε, υπήρξε μία εξέλιξη που αφορά στο ποδόσφαιρο αλλά φέρνει εκ νέου το ζήτημα στο προσκήνιο. Βλέπετε, η ομάδα της Σεβαστούπολης, που ιδρύθηκε το 2014 μετά τη διάλυση του προϋπάρχοντος συλλόγου της περιοχής και επιχείρησε να ενταχθεί στις ρωσικές ερασιτεχνικές κατηγορίες, με την UEFA να μην την αναγνωρίζει κατόπιν διαμαρτυρίας της Ουκρανίας.

Μετά από μερικά χρόνια στην τοπική... Premier League της Κριμαίας, το κλαμπ μπήκε μαζί με τη Ρούμπιν Γιάλτα στις χαμηλές κατηγορίες της Ρωσίας το 2023, με τη Ρωσική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αποφεύγει τους μπελάδες όσο οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Εντούτοις, η Σεβαστούπολη στέφθηκε πριν από μερικές ημέρες πρωταθλήτρια στη Δ' κατηγορία, με τον προβιβασμό της στο... Ασημένιο Γκρουπ της Γ' κατηγορίας να προξενεί πονοκέφαλο στους Ρώσους, που προσπαθούν να βρουν τρόπο να εντάξουν την ομάδα σε επαγγελματική κατηγορία χωρίς να παραβιάσουν τις οδηγίες της UEFA.

Όπως αναφέρουν ρωσικά ρεπορτάζ, μία λύση θα ήταν να παραχωρούσε η Ομοσπονδία τον έλεγχο της λίγκας στη FNL, που κανονικά είναι αρμόδια για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, ενώ μία ακόμη επιλογή θα ήταν η μετατροπή ολόκληρου του πρωταθλήματος σε ημι-επαγγελματικό.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν μέχρι και σενάρια αντικατάστασης της ομάδας στην κατηγορία, εάν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, με την κυριότερη υποψήφια να είναι η... Σαχτάρ Ντόνετσκ, μία μορφή fake Σαχτάρ, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2025 με βάση το Ντόνετσκ αλλά έδρα το Τάγκανρογκ του Ροστόφ...

🇷🇺FK Sewastopol awansował do profesjonalnej ligi. Rosja ma problem? Szykuje się duży skandal. UEFA w 2014 roku zakazała klubom z Krymu startu w ligach zarządzanych przez Rosyjski Związek Piłkarski (RFU). Pomimo to w 2023 roku w niższych ligach rosyjskich zaczęły występować FK Sewastopol i Rubin Jałta. Zmieniono jednak przepisy tak, aby RFU nie napotkało problemów ze strony UEFA. W jaki sposób? Ligi, w których te drużyny występowały oficjalnie miały status amatorski (choć kluby funkcjonowały jak w pełni profesjonalne zespoły). W tym sezonie pojawił się problem. FK Sewastopol wygrał swoją grupę i awansował wyżej. Obecnie Rosyjski Związek Piłki Nożnej szuka więc sposobu, aby drużyna mogła grać poziom wyżej, a federacja nie miała problemów z UEFA. Co mogą zrobić? Najpewniej doprowadzić do tego, aby RFU nie było odpowiedzialne za ligę lub uczynić te rozgrywki także półprofesjonalnymi. Widzimy jednak absurd tej sytuacji - Rosja od lat omija zakaz wprowadzony przez UEFA, a sama organizacja w tym czasie ani razu tego nie potępiła. Tymczasem drużyną, która może zastąpić FK Sewastopol jest… rosyjski Szachtar Donieck. Czy UEFA wtedy zareaguje i nałoży jakieś sankcje na Rosję? Nie wiemy, ale warto nagłośnić, jak działa Rosja na okupowanych terenach Ukrainy. — Bartłomiej Banasiewicz (@babanasiewicz) November 10, 2026