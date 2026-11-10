Ο Γκουστάβο Βαρέλα της Μόντσα έχει μπει στο στόχαστρο της Νάπολι αλλά και άλλων μεγάλων ομάδων για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Στο στόχαστρο της Νάπολι βρίσκεται ο Γκουστάβο Βαρέλα της Μόντσα για την ενίσχυση της ομάδας την χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Πορτογάλος, ο οποίος είναι γιός του πρώην αμυντικού του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Βαρέλα, πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις την φετινή σεζόν και έχει μπει στα ραντάρ πολλών ομάδων ανάμεσα σε αυτές και η Νάπολι.

Ο 21χρονος την φετινή σεζόν σε 10 ματς μετράει 9 γκολ και 1 ασίστ στο ιταλικό πρωτάθλημα αλλά και 2 γκολ στο κύπελλο. Η Μόντσα έχει αποκτήσει τα δικαιώματα του παίκτη αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ το περασμένο καλοκαίρι από την Μπενφίκα. Η Νάπολι έχει ήδη επικοινωνήσει με τους εκπρόσωπους του Βαρέλα με τον ίδιο να είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μετακίνησης του. Ωστόσο, η Μόντσα δεν έχει λόγο να βιάζεται και περιμένει ακόμη πιο ικανοποιητικές προσφορές ώστε να παραχωρήσει το νεαρό Πορτογάλο που διανύει μια εξαιρετική σεζόν μέχρι στιγμής.

Το όνομα "Βαρέλα" συνδέει και την Ελλάδα αφού ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ Φερνάντο Βαρέλα φόρεσε την φανέλα του δικεφάλου από το 2016 που αποκτήθηκε από την Στεάουα Βουκουρεστίου και έμεινε στα μέρη μας μέχρι το 2022. Έπειτα, αγωνίστηκε στην Κάζα Πία (2022-2024) και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2025 με την φανέλα της Αμβέρκα. Ο γιός του ξεκίνησε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.