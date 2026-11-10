Στα... σχοινιά η Αλ Σαντ του Λουτσέσκου: Η FIFA επέβαλλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών

Η FIFA αποφάσισε η Αλ Σαντ να μην έχει το δικαίωμα μεταγραφής για τρεις μεταγραφικές περιόδους ως ποινή για τις οικονομικές εκκρεμότητες που δεν διευθέτησε ο σύλλογος.

Σοβαρός «πονοκέφαλος» έχει προκύψει για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην Αλ Σαντ, καθώς η FIFA προχώρησε σε μια απόφαση που απειλεί να επηρεάσει άμεσα τον σχεδιασμό και τους στόχους της ομάδας του Κατάρ.

Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επέβαλε στην Αλ Σαντ απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους, εξαιτίας οικονομικών εκκρεμοτήτων που παρέμειναν ακάλυπτες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή της σεζόν, την ώρα που ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία το περασμένο καλοκαίρι, προσπαθεί να διατηρήσει την ομάδα του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η απόφαση της FIFA προβλέπει απαγόρευση εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα ανατροπής των δεδομένων, σε περίπτωση που η διοίκηση του συλλόγου τακτοποιήσει άμεσα τις οικονομικές οφειλές που προκάλεσαν την ποινή, η απαγόρευση μπορεί να αρθεί.

Μένει να φανεί αν η Αλ Σαντ θα προλάβει να λύσει το πρόβλημα πριν από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ώστε ο Λουτσέσκου να μπορέσει να ενισχύσει το ρόστερ του.