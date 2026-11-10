Η Μπαρτσελόνα και η Ομοσπονδία της Βραζιλίας έκαναν συμφωνία για τον χρόνο που θα αγωνίζεται ο Ραφίνια ώστε να μην παρθεί κάποιο ρίσκο.

Με την επιστροφή του Ραφίνια στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, δημοσιεύματα αποκάλυψαν οτι η καταλανική ομάδα και η Ομοσπονδία της Βραζιλίας συντόνιζαν τα λεπτά που θα αγωνιστεί ο Βραζιλιάνος επιθετικός ώστε να αποφευχθεί κάποιος νέος τραυματισμός. Ο 29χρονος κλήθηκε για τα φιλικά παιχνίδια με Ιαπωνία και Σιγκαπούρη για τις 14 και 17 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Η παρουσία του Ραφίνια στην εθνική ομάδα δίνει στην διάθεση του Κάρλο Αντσελότι πίσω ένα πολύ σημαντικό όπλο. Βέβαια όπως είναι λογικό ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις τις Μπαρτσελόνα με την φετινή σεζόν να έχει φέρει τρείς μυϊκούς τραυματισμούς στο παίκτη εν μέσω υποχρεώσεων με την Εθνική Βραζιλίας.

Όπως αναφέρει το βραζιλιάνικο περιοδικό Globo η Μπαρτσελόνα και η βραζιλιάνικη Ομοσπονδία: «εργάζονται για τον συντονισμό της διαχείρισης του χρόνου παιχνιδιού του, ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή του Ραφίνια σε πλήρη φόρμα και να μειωθεί ο κίνδυνος να υποστεί έναν τρίτο συνεχόμενο τραυματισμό, ενώ αγωνίζεται ως αθλητής της εθνικής του ομάδας».

Στην διάρκεια του φιλικού αγώνα τον Σεπτέμβριο απέναντι στην Αυστραλιά αποχώρησε τραυματίας αφού ένιωσε πόνο στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού του, στις ιατρικές εξετάσεις που έγιναν αργότερα ο Ραφίνια είχε ελαφρύ μυϊκό οίδημα, με την βραζιλιάνικη ομοσπονδία να τον αφήνει εκτός για τον αγώνα με την Ινδία και να επιστρέφει στην Βαρκελώνη για την αποθεραπεία του. Με τον Κάρλο Αντσελότι έχουν συμφωνήσει με μοναδικό να μην παρθεί κανένα ρίσκο και όσα λεπτά αγωνιστεί ο Ραφίνια θα μετριούνται προσεκτικά ώστε να γυρίσει πίσω στην Βαρκελώνη χωρίς κάποιο νέο τραυματισμό.