Ο Μάνουελ Νόιερ ενδέχεται να σταματήσει την καριέρα του μετά το τέλος της σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου να αναζητεί ήδη τον βασικό τερματοφύλακα της μετά Νόιερ εποχής.

Την επόμενη μέρα κοιτάει η Μπάγερν Μονάχου σχετικά με την θέση του τερματοφύλακα αφού πολλές ενδείξεις δείχνουν οτι αυτή η χρονιά θα είναι η τελευταία του Μάνουελ Νόιερ. Σύμφωνα με το «Sky Sport Germany» ο 40χρονος ενδέχεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο το καλοκαίρι του 2027 και να ολοκληρώσει μια διαδρομή 16 ετών με την φανέλα των Βαυαρών, χωρίς όμως να έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Ο Νόιερ έχει ταλαιπωρηθεί με πολλούς τραυματισμούς την φετινή σεζόν, με τελευταίο στην αναμέτρηση με την Μάιντς στις (7/11). Συγκεκριμένα, ο Γερμανός πρώην διεθνής υπέστη μερική ρήξη τένοντα στο δεξί πόδι και θα χάσει όλους τους υπόλοιπους αγώνες μέχρι το τέλος του 2026. Αυτός ο τραυματισμός είναι ο τέταρτος την φετινή χρονιά που αναγκάζει τον έμπειρο γκολκίπερ να αποχωρήσει κατά την διάρκεια ενός αγώνα.

Ωστόσο, ο Μάνουελ Νοίερ δεν σκέφτεται να αποχωρήσει άμεσα και έχει βάλει στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αρχές του 2027 με σκοπό να βοηθήσει την Μπάγερν στην συνέχεια της σεζόν.

Σχεδιάζοντας την διαμόρφωση της νέας αγωνιστικής περιόδου οι άνθρωποι των Βαυαρών φαίνεται να έχουν επιλέξει τον Γιόνας Ούρμπιχ για βασικό γκολκίπερ κοιτάζοντας και έναν πιο έμπειρο τερματοφύλακα ώστε να πλαισιώσει τον Γερμανό διεθνή.

Στη λίστα αυτή προτεραιότητα είναι ο Όλιβερ Μπάουμαν που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος με την φανέλα της Χοφενχάιμ. Επίσης τα ονόματα των Λόρις Κάριους που αγωνίζεται στην Σάλκε αλλά και Λένο της Φούλαμ να έχουν προστεθεί στη λίστα. Μάλιστα ο 34χρονος έμπειρος γκολκίπερ της Φούλαμ έχει συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν και θα ήταν ανοιχτός σε μια πιθανή μετακίνηση στους Βαυαρούς.