Έρευνα που σοκάρει: Τουλάχιστον δέκα εκατ. παιδιά ντοπάρονται με ουσίες!

Έρευνα της γερμανικής ARD αποκαλύπτει σοκαριστικά στοιχεία γύρω από το ντόπινγκ στον αθλητισμό, με τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ανήλικους να κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Έρευνα της γερμανικής δημοσιογραφικής ομάδας ARD φέρνει στο φως της δημοσιότητας σοκαριστικά στοιχεία για μια από τις πιο σκοτεινές πτυχές του αθλητισμού. Το ντόπινγκ εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβλημα που δοκιμάζει μέχρι και σήμερα τους μεγαλύτερους αθλητικούς οργανισμούς, όμως λίγοι έχουν ασχοληθεί με την επιρροή του σε νεότερες ηλικίες.

Η ARD, από την πλευρά της, επιχείρησε να μιλήσει με αριθμούς γύρω από παιδιά και ανήλικους που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό και κάνουν χρήση ντόπινγκ, με τα αποτελέσματα να αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, οι αριθμοί κάνουν λόγο για μια τρομακτική έκταση, η οποία κυμαίνεται σε περίπου δέκα εκατομμύρια ανηλίκους!

Το συγκεκριμένο μέγεθος προκύπτει από τη νέα έρευνα της ARD για τη σειρά ντοκιμαντέρ «Doping Top Secret: Children» («Ντόπινγκ: Το μεγάλο μυστικό – Παιδιά»), η οποία θα είναι διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη πολυμέσων της ARD από τις 13 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 195 έως 260 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας από 8 έως 17 ετών συμμετέχουν σε αγωνιστικό αθλητισμό.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ARD και άλλοι ειδικοί συνέκριναν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, περίπου δηλαδή 200 εκατομμύρια παιδιά, με τα αποτελέσματα 44 ερευνών, οι οποίες βασίστηκαν σε εμπιστευτικά ερωτηματολόγια από 15 χώρες. Στις συγκεκριμένες έρευνες, οι νέοι ερωτήθηκαν ανώνυμα σχετικά με τη χρήση ουσιών που ενισχύουν την αθλητική απόδοση.

«Περίπου 200 εκατομμύρια παιδιά συμμετέχουν παγκοσμίως σε αγωνιστικό αθλητισμό και, σύμφωνα με τις μελέτες, κατά μέσο όρο το 5% έως 6% των παιδιών κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών», δήλωσε στην ερευνητική ομάδα της ARD, ο Πάουλο Ντέιβιντ, πρώην γραμματέας της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. «Αν κάνουμε αναγωγή αυτού του ποσοστού στο σύνολο, προκύπτει ότι δέκα εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως επηρεάζονται από το ντόπινγκ».

Εικάζεται μάλιστα πως αυτός ο αριθμός στην πραγματικότητα είναι ακόμα μεγαλύτερος, μιας και πολλά παιδιά φοβούνται να μιλήσουν με ειλικρίνεια. Περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τις έρευνες θα αποκαλυφθούν μέσω της σειράς ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, η οποία θα κυκλοφορήσει από την ARD στις 13 Νοεμβρίου.