Στο τελευταίο ματς του Τεέμου Πούκι, το Ελσίνκι κατάφερε να φέρει 3-3 με την αδιάφορη Ούλου και να χάσει το πρωτάθλημα στη Φινλανδία.

Τα δεδομένα ήταν απλά πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Φινλανδία. Αν το Ελσίνκι νικούσε εντός έδρας την αδιάφορη Ούλου, που είχε ήδη εξασφαλισμένο το πρώτο ευρωπαϊκό εισιτήριο της ιστορίας της, θα κατακτούσε το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από μία διετία, υπερτερώντας στην ισοβαθμία της Ίντερ Τούρκου, που με τη σειρά της ονειρευόταν τον πρώτο της τίτλο μετά το 2008.

Μάλιστα, το ματς είχε πανηγυρικό χαρακτήρα όπως και να 'χει για τη HJK, καθώς θα ήταν το τελευταίο του εμβληματικού Τεέμου Πούκι πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μία νίκη λοιπόν θα σφράγιζε τον τίτλο και θα επέτρεπε στον άλλοτε επιθετικό της Νόριτς, της Μπρόντμπι, της Σέλτικ και της Σάλκε να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο πρωταθλητής. Μάλιστα, αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι και του Αλεξάντερ Ρινγκ, επίσης εμβληματικού Φινλανδού ποδοσφαιριστή.

Τι έκαναν λοιπόν οι πρωτευουσιάνοι; Κατάφεραν να φέρουν 3-3 με την Ούλου, παρότι έπαιξαν και με παίκτη παραπάνω από το 80' και μετά! Το Ελσίνκι έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 και 3-2, με τον γνωστό μας, Νικολάι Άλχο, να ισοφαρίζει σε 3-3 στο τέλος αλλά αυτό να μην είναι αρκετό και την Ίντερ να πανηγυρίζει από το πουθενά τον τίτλο της Veikkausliiga.

Αυτό σε ένα ματς όπου η Ούλου αναγκάστηκε στο 24ο λεπτό να βάλει στο ματς τερματοφύλακα γεννημένο το 2010 (!), με το Ελσίνκι να υποχρεώνεται σε ένα κάζο το οποίο δεν θα περίμενε κανείς από την κορυφαία ομάδα της χώρας...