Ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου, Ούλι Χένες, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Τζαμάλ Μουσιάλα, εκφράζοντας την ανησυχία του.

Έντονο προβληματισμό στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ούλι Χένες σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Τζαμάλ Μουσιάλα. Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας των Βαυαρών ανέφερε ότι το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον 23χρονο διεθνή δεν μπορεί να θεραπευτεί πλήρως, αλλά μπορεί να ελεγχθεί με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Υπενθυμίζουμε, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είχε καταρρεύσει δύο φορές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας των Βαυαρών και έπειτα από εξετάσεις αποκαλύφθηκε ότι αντιμετωπίζει μια «νευρολογική δυσλειτουργία» που είναι θεραπεύσιμη.

Όπως δήλωσε ο Χένες στο δίκτυο BR24 ανέφερε: «Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα σε αυτή την περίπτωση, καθώς πάσχει από μια ασθένεια που δεν μπορεί απλώς να θεραπευτεί, αλλά μπορεί να ελεγχθεί σε έναν βαθμό με τη χρήση φαρμάκων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα διατηρήσει τις ίδιες αγωνιστικές δυνατότητες που είχε. Φανταστείτε η Μπάγερν να αμφισβητούσε τώρα το συμβόλαιό του, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα απόδοσή του δεν ανταποκρίνεται πλέον στους όρους της συμφωνίας».

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα φέτος έχει αγωνιστεί μονάχα τέσσερις φορές με τη φανέλα των Γερμανών, σκοράροντας παράλληλα και δύο γκολ, με τον τραυματισμό που αποκόμησε στον οπίσθιο μηριαίο να τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης απο τον Σεπτέμβριο, με τον ίδιο να επιστρέφει ωστόσο πρόσφατα στις προπονήσεις .

Ο Γερμανός διεθνής ήρθε στο Μόναχο από τις ακαδημίες τις Τσέλσι το 2019 και έκανε το επίσημο ντεμπούτο του μόλις στα 17 του χρόνια. Τα στατιστικά του μέχρι στγμής με την φανέλα των Βαυαρών, σε 235 αγώνες είναι άκρως ικανοποιητικά, καθώς «μετράει» 71 γκολ και 38 ασίστ, ενώ στο EURO 2024 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 3 γκολ. Παρά το πρόβλημα που τον απασχολεί, η Μπαγερν Μονάχου τον στηρίζει απόλυτα, με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση να θεωρείται σημαντικό ζητούμενο.