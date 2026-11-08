Πανικός στο Τρόμσο - Μπόντο/Γκλιμτ: Υποχώρησε τμήμα της εξέδρας - Ένα άτομο στο νοσοκομείο
Όλα έγιναν στο 41ο λεπτό του αγώνα, ανάμεσα σε Τρόμσο και Μπόντο/Γκλιμτ για το πρωτάθλημα Νορβηγίας. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Νικίτα Χάικιν, έκανε νοήματα προς τον διαιτητή, ο οποίος διέκοψε αμέσως το παιχνίδι όταν διαπίστωσε αυτό που συνέβη.
Τμήμα της εξέδρας όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, υποχώρησε και πολλοί από αυτούς που βρίσκονταν εκεί, έπεσαν κάτω. Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Νορβηγίας τα οποία επικαλούνται την αστυνομία, δύο άτομα έπεσαν μέσα από την εξέδρα, ενώ συνολικά τέσσερις οπαδοί εξετάστηκαν από το ιατρικό προσωπικό.
Ένα άτομο επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι εξετάστηκαν στο σημείο και φαίνεται πως είναι καλά. Η κερκίδα στη συνέχεια εκκενώθηκε, ενώ μετά από λίγη ώρα, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.
BREAKING: A football match between Tromsø IL and Bodø/Glimt in Norway’s top-flight Eliteserien has been suspended after part of the away supporters’ stand at Alfheim Stadium reportedly collapsed. The incident occurred around the 40th minute, with the score 0-0. Several supporters reportedly fell through the failing section, and Bodø/Glimt fans were evacuated. Police, medical personnel and ambulances are at the scene. TV 2 commentator Jesper Mathisen described the incident as “incredibly sad” and a “massive scandal.”— GlobalWire (@_GlobalWire_) November 8, 2026
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