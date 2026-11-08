Πανικός στο Τρόμσο - Μπόντο/Γκλιμτ: Υποχώρησε τμήμα της εξέδρας - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Τρόμσο και Μπόντο/Γκλιμτ, όταν υποχώρησε ένα τμήμα της εξέδρας, με αποτέλεσμα οι οπαδοί των φιλοξενούμενων να πέσουν κάτω.

Όλα έγιναν στο 41ο λεπτό του αγώνα, ανάμεσα σε Τρόμσο και Μπόντο/Γκλιμτ για το πρωτάθλημα Νορβηγίας. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Νικίτα Χάικιν, έκανε νοήματα προς τον διαιτητή, ο οποίος διέκοψε αμέσως το παιχνίδι όταν διαπίστωσε αυτό που συνέβη.

Τμήμα της εξέδρας όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, υποχώρησε και πολλοί από αυτούς που βρίσκονταν εκεί, έπεσαν κάτω. Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Νορβηγίας τα οποία επικαλούνται την αστυνομία, δύο άτομα έπεσαν μέσα από την εξέδρα, ενώ συνολικά τέσσερις οπαδοί εξετάστηκαν από το ιατρικό προσωπικό.

Ένα άτομο επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι εξετάστηκαν στο σημείο και φαίνεται πως είναι καλά. Η κερκίδα στη συνέχεια εκκενώθηκε, ενώ μετά από λίγη ώρα, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.