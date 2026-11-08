«Κόουτς να μπω να το γυρίσω;»: O παίκτης της Κάρντιφ που μπήκε στο ματς με την Μπέρνλι και έφερε την ανατροπή της χρονιάς
Είναι μερικά παιχνίδια που εξελίσσονται σε «σταθμοί» της σεζόν και σίγουρα ένα από αυτά έγινε αυτό της Κάρντιφ με την Μπέρνλι για την Championship της Αγγλίας.
Μέχρι το 62ο λεπτό, όλα έδειχναν ότι η Μπέρνλι θα έφευγε με ένα εύκολο διπλό από την έδρα της Κάρντιφ με το σκορ στο 4-1 (!) και με τους φιλοξενούμενους να έχουν σημαντικές στιγμές για άλλα τόσα γκολ. Μετά το τέταρτο τέρμα, στο παιχνίδι πέρασε ο 24χρονος φορ, Γιουσέφ Σαλέχ και μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην αντίπαλη άμυνα και μείωσε σε 4-2 στο 65'.
Αυτή ήταν η αφετηρία μίας μυθικής ανατροπής με μπροστάρη τον Δανό επιθετικό, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι στο 75' για να έρθει το 4-3 και ο ίδιος έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 82' για το 4-4, ξεσηκώνοντας τους οπαδούς που είχαν παραμείνει στις εξέδρες, με το γήπεδο να έχει αδειάσει σχεδόν από τη στιγμή που έγινε το 4-1.
Τελικά στο 90+4', η Κάρντιφ ολοκλήρωσε μία μυθική ανατροπή σε λιγότερο από 30' καθώς ο Ρόμπερτσον που είχε βάλει το αυτογκόλ στο 4-1, διαμόρφωσε το τελικό 5-4 με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής.
15' Cardiff 0-1 Burnley 25' Cardiff 0-2 Burnley 40' Cardiff 1-2 Burnley 55' Cardiff 1-3 Burnley 62' Cardiff 1-4 Burnley 65' Cardiff 2-4 Burnley 75' Cardiff 3-4 Burnley 82' Cardiff 4-4 Burnley 94' Cardiff 5-4 Burnley CARSTANBUL Championship edition 🤩 https://t.co/REJQN8VZZ8— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 7, 2026
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