Η ανάλυση του Μπακάκη στο Gazzetta Magazino για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Ο Μιχάλης Μπακάκης ανέλυσε στο Gazzetta Magazino τα δυνατά σημεία, τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ΠΑΟΚ, δίνοντας λίγες περισσότερες πιθανότητες στους ερυθρόλευκους να κερδίσουν την αναμέτρηση.

Ο... βραβευμένο ρεπόρτερ του Gazzetta Magazino, Μιχάλης Μπακάκης, μίλησε στην εκπομπή για το επερχόμενο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ (8/11, 21:00 - Live από Gazzetta).

Ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ, ανέλυσε τις πιθανότητες της κάθε ομάδας να βγει νικήτρια και ξεκινώντας από τους «ερυθρόλευκους» ανέφερε πως είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει να βρίσκει τα πατήματα της με τον νέο προπονητή, φέρνοντας θετικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά τον Δικέφαλο του Βορρά θεωρεί πως ο κάθε παίκτης μεμονωμένα ξεκινάει να ανεβάζει την απόδοση του όπως φαίνεται από τις τελευταίες τους νίκες, τονίζοντας παράλληλα πως αμφότερες οι ομάδες θα επιδιώξουν την νίκη για να έρθουν πιο κοντά στην κορυφή, ωστόσο δίνει παραπάνω πιθανότητες στους γηπεδούχους, αποδίδοντας ένα ποσοστό 60-40 υπέρ τους.

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