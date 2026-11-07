Ο Αρσέν Βενγκέρ πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο να θέσει υποψηφιότητα για να αναλάβει την προεδρία της FIFA από τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, φέρεται να είναι κοντά στο να μπει στην κούρσα για την προεδρία της FIFA , με την απόφαση για το αν θα αμφισβητήσει τελικά τον Τζιάνι Ινφαντίνο και θα θέσει υποψηφιότητα να αναμένεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Équipe», αρκετοί άνθρωποι μέσα από την Ομοσπονδία, αλλά και εκτός, όπως για παράδειγμα η UEFA, έχουν παροτρύνει τον 77χρονο να αντιταχθεί στον νυν επικεφαλής, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του παρά τα σκάνδαλα με τα οποία συνδέθηκε το όνομα του το τελευταίο διάστημα.

Ο Γάλλος τεχνικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης του ποδοσφαίρου της FIFA, δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, αλλά εξετάζει ολοένα και περισσότερο το ενδεχόμενο.

On saura en milieu de semaine prochaine si Arsène Wenger (77 ans), courtisé de toutes parts, se présente pour être le nouveau président de la FIFA, dont l'élection est prévue le 18 mars. La tentation est réelle. https://t.co/RJ60Ufmk11 November 7, 2026

Ο Βενγκέρ θεωρείται επίσης ένας υποψήφιος με επιρροή σε όσους αντιτίθενται στην επανεκλογή του Ινφαντίνο, με την πολυετή εμπειρία του στη διαχείριση ποδοσφαίρου καθώς και τη θέση του στο διεθνές ποδόσφαιρο να θεωρούνται σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδίως δεδομένης και της καλής του φήμης σε όλη την Αφρική και την Ασία.

Ο άλλοτε τεχνικός των «Κανονιέρηδων» δεν θα ήταν ο μόνος πιθανός αντίπαλος του Ινφαντίνο, καθώς και ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τασίμα, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση του να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές.

Θυμίζουμε πως οι προεδρικές εκλογές της FIFA έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου και η αναμενόμενη ανακοίνωση του Βενγκέρ την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να προσθέσει ένα ακόμη εξέχον όνομα στην αναμέτρηση και να αναδιαμορφώσει την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Ινφαντίνο.